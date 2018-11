Ontdek de schoonheid van inheemse culturen met deze winnende beelden van de Sinchi fotowedstrijd

Non-profit organisatie Sinchi, opgericht in 2016, spant zich in om inheemse culturen en hun rechten te beschermen. Vorig jaar organiseerde Sinchi voor het eerst een fotowedstrijd om de schoonheid en kracht van deze culturen te tonen. Dit jaar is het tijd voor de tweede editie. Met meer dan dubbel zoveel inzendingen als afgelopen jaar, bewijst de organisatie dat zo'n wedstrijd bestaansrecht heeft.

Lees ook het interview met Tom Wheeler, oprichter van non-profit organisatie Sinchi.

Het thema van dit jaar is culturele gebruiken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld artistieke expressie, festivals, rituelen, spiritualiteit... Winnaar zijn er in drie categorieën: Portrait, Artistic Merit en Series.

De winnende foto's zijn vanaf 21 februari 2019 gedurende een maand te zien in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.