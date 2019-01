'Ongewoon' Wallonië ontdekken kan nu ook al slapend

Met de erkenning van de achttien verblijven bouwt het gewest voort aan wat het in 2018 begonnen was: het in de verf zetten van zijn minder vanzelfsprekende kanten. Onder die noemer bood de toeristische dienst al wandelingen, een agenda en te bezoeken plaatsen aan, en nu komen daar dus ook slaapplaatsen bij.

Een van de erkende plaatsen in de Aqualodge, enkele luxueuze houten chalets die gebouwd zijn in een meertje in Ermeton-Sur-Biert. Ook de camping van Val d'Aine in Erezée, een oude treinwagon in Plombières en de Moulin de Ya in La Louvière maken deel uit van de lijst.

'Dit is echt een grote stap voorwaarts voor ons', verwelkomde de manager van Aqualodge Diane de erkenning. 'Met de nieuwe toeristen die we nu kunnen aantrekken en het extra budget dat we krijgen, zullen we veel sneller nieuwe huisjes bouwen dan verwacht.'