Kroatië is al lang geen verborgen parel meer. Bij steeds meer mensen zijn de prachtige stranden, grote steden en natuurparken op het lijstje van zomerse vakantiebestemmingen. In deze steden skip je de drukte en ervaar je Kroatië op een vredige, authentieke manier.

Pucisca

Dit dorpje op het eiland Brac, vol prachtige witte kalkstenen huizen en een sublieme baai was vroeger de thuishaven voor aristocraten en kunstenaars en wordt door sommigen een van de mooiste dorpen van Europa genoemd. Pucisca is een regionaal centrum voor steengroeven en steenhouwers. De steenhouwersschool is de enige in haar soort in Europa en staat al jaren bekend om haar expertise. Buiten de lesuren opent de school haar deuren voor bezoekers.

De glanzende Brac-steen wordt net buiten Pucisca onttrokken in drie grote steengroeven en gebruikt in heel Kroatië. Ook voor het Witte Huis in Washington DC werd de steen gebruikt. In kleine winkeltjes in Pucisca vind je mooie Brac-stenen souvenirtjes.

. © Getty Images

Veli Losinj

In Veli Losinj kan je de sfeer van een authentiek vissersdorpje proeven. De schilderachtige haven is omringd met kleurrijke huizen, in april en mei is de kans groot dat je dolfijnen ziet spelen in de baai.

In 1866 bouwde aartshertog Carl Stephen er een kasteel en importeerde meer dan 200 zeldzame plantsoorten om zijn kasteeltuinen op te fleuren. Veel rijke zeelui die er woonden, volgden zijn voorbeeld en legden ook prachtige tuinen aan rond hun huizen, wat een wandeling door Veli Losinj een charmante beleving maakt. Vandaag functioneert het kasteel in de stad als sanatorium.

. © Getty Images

Rastoke

Wie een heuse sprookjeservaring beleven, zet Rastoke best bovenaan zijn lijstje met bestemmingen. Het dorpje bestaat voornamelijk uit water, watermolens en natuur in haar puurste vorm. Via oude houten bruggetjes wandel je fairytale-gewijs de Slunjcica rivier over tussen de melodieën van de watervallen. Het dorp viel in 1962 onder de bescherming van het Rijksdirectoraat voor cultureel en historisch erfgoed.

De locals in Rastoke helpen je maar al te graag op weg met avontuurlijke watersporten als raften of kajakken, waar de rivier zich perfect voor leent. De minder sportieven kunnen gewoon lekker plonzen in de stille delen van de rivier tussen de magnifieke fauna en flora.

. © Getty Images

Trogir

Trogir is een van de best bewaarde middeleeuwse steden in Europa. Via de boulevard kijk je over de kleine eilandjes in de baai die volgroeid is met lavendel. In de binnenstad kuier je door de oude kronkelende straatjes met verborgen kunstgaleries en lokale restaurantjes. Unesco benoemde Trogir Werelderfgoed dankzij haar stedelijke continuïteit, orthogonale stratenplan en prachtige Romaanse kerken. Denk bijvoorbeeld aan de Kathedraal van St. Lovro. Kleine bruggen verbinden Trogir met het vasteland en het Ciovo eiland waar je in de prachtige natuur en op de wonderlijke stranden volledig tot rust kan komen.

. © Getty Images

Motovun

Deze knusse stad op het eiland Istrië ligt op een heuvel meer dan 200 meter boven het zeeniveau. Een wandeling op de stadsmuren geeft een prachtig uitzicht over de wijngaarden die de heerlijke Teran en Malvasija wijnen produceren. Ook over de bossen waar de populaire witte en zwarte truffels van Istrië te vinden zijn, kijk je uit vanop de stadsomwalling.

Motovun is een typisch voorbeeld van Venetiaanse koloniale architectuur die je overal in Kroatië tegenkomt. Zo vind je er veertiende-eeuwse stenen leeuwen, mooie waterreservoirs op het binnenplein, en ook het gemeentelijk paleis werd opgebouwd in Renaissancestijl.

. © Getty Images

Eind juli en begin augustus staat Motovun in teken van het Internationaal Film Festival dat zich voornamelijk focust op esthetische, thematische en geografische diversiteit, gewijd aan de films van kleine cinematografieën en onafhankelijke producties.

Korcula

Felgekleurde oranje daken, omringd door helderblauwe zee en grasgroene heuvels: Korcula is een charmant klein stadje gelegen op het gelijknamige eiland in de Adriatische zee. Het oude gedeelte van de stad bestaat uit een resem smalle marmeren straatjes in Renaissance en Gotische stijl die zoals een vissengraat vertakken vanuit de hoofdstraat. De structuur werd bewust zo ontworpen om de frisse zomerse westenwind in de stad te laten, en de kracht van de koude winterse noorderwind te minimaliseren.

. © Getty Images

Korcula is de geboortestad van ontdekkingsreiziger Marco Polo. Vandaag opent zijn geboortehuis de deuren voor bezoekers als het Museum van Marco Polo. Je vindt er zeven levensgrote diorama's die telkens verschillende stadia van Polo's leven weergeven, uitgelegd door een audiogids.

Kumrovec

Kumrovec, een klein dorp gelegen aan grens met Slovenië, telt zo'n 300 inwoners. Het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan. De meeste huisjes en boerderijen zijn ondertussen gerenoveerd, maar hun authentieke, etnografische glorie is perfect bewaard gebleven. Daardoor krijg je een mooi beeld van het leven van de Kroaten uit die tijd. In het dorp rondwandelen voelt als een bezoek aan een openluchtmuseum.

. © Getty Images

Kumrovec is vooral gekend als de geboortestad van voormalig president van Joegoslavië, Marshal Josip Broz Tito. Vandaag dient zijn ouderlijk huis als klein museun, dat schetst hoe mensen er leefden en welke ambachten zijn uitoefenden.