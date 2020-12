Oekraïne wil de ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl laten erkennen als werelderfgoed bij Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties.

De kerncentrale werd in april 1986 verwoest door een meltdown waardoor een radioactieve wolk was vrijgekomen en straling veroorzaakte in een groot gebied in het huidige Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland.

Oekraïne wil het verzoek in maart bij Unesco indienen, zei minister van Cultuur Oleksandr Tkachenko maandag aan het Oekraïense staatsnieuwsagentschap Ukrinform. 'Veel plekken op het Tsjernobyl-complex kunnen bewaard blijven zodat de mensheid zich herinnert wat ons hier is overkomen', zei Tkachenko tijdens een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers.

. © Getty Images

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak vorig jaar bij de ingebruikname van een nieuw beschermend omhulsel al de hoop uit dat het complex uitgroeit tot een 'toeristenmagneet' en een plek voor wetenschappers. De schattingen over het aantal levens dat de ramp eiste, lopen uiteen van enkele tientallen tot vele duizenden.

. © Getty Images

