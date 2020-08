Het Northern Territory (NT), de regio in het noorden van Australië, behoudt de strenge grencontroles nog zeker achttien maanden. Mensen uit Australische regio's die zwaarder getroffen werden door de coronapandemie zullen eerst in quarantaine moeten voor ze de deelstaat binnen mogen.

'Strenge grenscontroles blijven ten minste de komende 18 maanden van kracht. En we gaan de nodige middelen inzetten om daartoe te komen', zo zegt Michael Gunner, het hoofd van de regionale regering, aan de Australische zender ABC. De periode van achttien maanden is zelfs maar een 'conservatieve inschatting', zegt Gunner nog.

Weinig besmettingen

Het dunbevolkte Northern Territory is nauwelijks getroffen door de coronacrisis. Er werden sinds het begin van de pandemie relatief weinig besmettingen geregistreerd en volgens de officiële statistieken is er niemand aan COVID-19 overleden. Maar omdat op andere plaatsen in het land intussen sprake is van een heropflakkering van het virus, had het gebied strengere toegangsvoorwaarden ingesteld.

De restricties gelden voor mensen uit Sydney en uit de deelstaat Victoria. Zij mogen het NT pas betreden nadat ze twee weken op eigen kosten in quarantaine zijn gegaan in een hotel. De binnengrenzen met de andere Australische staten zijn sinds 17 juli wel volledig open.

Australië had wegens de coronacrisis eerder al de grenzen gesloten voor het internationaal verkeer. Belgen die een essentiële reis maken naar het land, worden eveneens aan een verplichte quarantaine onderworpen.

Verkiezingskoorts

De aankondiging om de grensrestricties zo lang aan te houden, heeft mogelijk ook te maken met verkiezingskoorts. Op 22 augustus vinden er regionale verkiezingen plaats in het NT. Gunner besteedt in zijn campagne veel aandacht aan de manier waarop zijn regering de coronacrisis heeft aangepakt. In heel Australië zijn bijna 22.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus gemeld. Er zijn 332 mensen overleden aan COVID-19.

