Nordic walking, langlaufen, tijdreizen… Zes tips voor een citytrip in Bastogne

De Ardennen zijn altijd een goed idee: heel veel natuur om – op allerlei manieren – in uit te waaien en een evenredige portie cultuur. Laten dat nu net de sterke punten zijn van dit Luxemburgse stadje. Zes tips voor een citytrip in Bastogne.

Bastogne doet wel wat belletjes rinkelen. Zo was het de inspiratiebron voor de beroemde bastognekoekjes. Er is natuurlijk de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, en royalty-watchers weten misschien dat het de geboorteplaats is van de koningin. Daarnaast is het door de centrale rol in het Ardennenoffensief een hoogtepunt voor wie in de ban is van de Tweede Wereldoorlog. Maar er valt nog veel meer te beleven. Van nordic walking tot langlaufen, van IPA tot bizonvlees… Dit zijn onze tips in en om Bastogne.

Langlaufen of lang fietsen

Je zit hier namelijk in het hart van de Ardennen, met alle bijhorende (groene) attracties. Wandelaars en fietsers komen hier meer dan behoorlijk aan hun trekken. Zo zijn er tal van wandel- en fietsroutes rond het oorlogsverleden, maar – uiteraard – ook wielrenroutes voor koersfans. Zelfs langlaufers hebben hier de tijd van hun leven op de gezinsvriendelijke skipistes van Les Foyans. Zit het winterweer wat mee, dan kun je op de latten de bossen en weiden doorkruisen.



Wandelen langs de Ourthe

Doorgewinterde hikers vinden op een boogscheut de 76.000 hectare ongerepte natuur van het Parc naturel des deux Ourthes. In het natuurpark werden verschillende wandelroutes aangelegd langs de prachtige diepe valleien, steile beboste hellingen en natuurlijk: de Ourthe. Een bekend parcours is de route Escapardenne – Eilseck van 106 kilometer in vijf etappes. Ze start in La Roche-en-Ardenne en eindigt in het Groothertogdom Luxemburg.



Nordic wal(k)halla

Het natuurpark overlapt verschillende gemeenten, waaronder het idyllische Sainte-Ode, op 10 minuutjes van Bastenaken. Het is een van de meest dunbevolkte gemeenten van ons land maar ook – met het Ardenne Nordic Park – dé bestemming bij uitstek voor nordic walkers. Er zijn zes lussen, tussen de 2 en 18 kilometer, van een makkelijke beginnersroute tot het doorklieven van het bosmassief van Saint-Hubert. De routes kun je downloaden via de Dienst voor Toerisme van Sainte-Ode, of in de app SityTour.



Bizons en geitjes

Ook in Bastogne staat het beenhouwersvak hoog aangeschreven, zeker de kunst van het pekelen; denk aan de befaamde Ardense ham. Een van de meer bijzondere culinaire tips is echter het bizonvlees uit Bastogne. Bij de bizonboerderij staat het hele jaar door een kudde van 200 grazende bizons in de wei. Je kunt er ook blijven slapen in een van de vijf gîtes. Een andere lekkernij zijn de zoete Baisers, te vinden in elke lokale bakkerij: geen speculaas maar koekjes op basis van meringue en mokkacrème. In Sainte-Ode zijn het dan weer de bekroonde kazen op basis van geiten- en koemelk van Ferme d’Antan die hoge toppen scheren.



Bastenaakse biertjes

Op café bestel je hier een Bastogne Pale Ale, een blond IPA-bier. De brouwerij – Brasserie de Bastogne – verhuisde echter naar Somme-Leuze en heet nu Brasserie Minne. Maar het is niet het enige bier dat in de omgeving wordt gebrouwen. In Sainte-Ode, in het Parc naturel des deux Ourthes, vind je zowaar ook een bio-brouwerij. Brasserie Demanez maakt er biogecertificeerd bier met de beste mout en hop. En op 20 minuten van Bastogne kun je in Houffalize de bekende Brouwerij Achouffe bezoeken. Wel eerst even reserveren.

WWII

En dan hebben we het nog niet over de belangrijkste toeristische trekpleister van Bastogne gehad. De Tweede Wereldoorlog is er nooit veraf. Tijdens de strenge winter van 1944-1945 werd hier namelijk stevig gestreden tussen Duitsers en Amerikanen. Zelfs als geschiedenis niet je sterkste punt is, zijn het Bastogne War Museum en de Bastogne Barracks de moeite. Je vindt ze nabij het oorlogsmonument Mémorial du Mardasson, de plek waar destijds het hardst werd gevochten. Het moderne oorlogsmuseum neemt je virtueel mee naar de Slag om de Ardennen met interactieve tentoonstellingen, getuigenissen en historisch materiaal.



Generaal Nuts

Bastogne Barracks verzamelt het grof geschut – tanks, artillerie en militaire uitrusting – en huisvest zelfs een Vehicle Restoration Centre. De NUTS-kelder is dan weer gewijd aan de beruchte 101 airborne division van generaal McAuliffe. Je loopt hier immers rond in het toenmalige hoofdkwartier van de geallieerden, op de plek waar de legercommandant met een simpele ‘Nuts!’ de Duitse eis tot capitulatie afwees. Het leverde hem een Distinguished Service Cross op, én een borstbeeld op het marktplein dat omgedoopt werd tot Place McAuliffe. Van 15 tot 17 december is er ook het Nuts Weekend, met parades, re-enactments, reünies onder veteranen en andere evenementen.



