In de strijd tegen het coronavirus moeten reizigers uit verschillende landen na aankomst in Noorwegen tien dagen in zelfisolatie. Het gaat om IJsland, Malta, Nederland, Polen, Cyprus en de Faroer Eilanden (die deel uitmaken van Denemarken)

De verplichte quarantaine geldt vanaf zaterdag voor hogergenoemde landen en enkele Deense en Zweedse regio's. De autoriteiten in Oslo reageren daarmee op de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Zij herhaalden hun advies aan de eigen bevolking om niet naar het buitenland te reizen.

Ook in Spanje is er opnieuw een verstrenging van de coronamaatregelen. Verschillende regio's, waaronder de hoofdstad Madrid, zijn opnieuw in lockdown en zijn niet langer toegankelijk voor toeristen.

