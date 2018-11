Nood aan zingeving: verblijven in een klooster zit in de lift

Jaarlijks verblijven 121.273 mensen in de gastenverblijven van kloosters, abdijen, bedevaartsoorden en bisdommen. Daarnaast lokken de vier bedevaartsoorden in ons land per jaar meer dan 1,5 miljoen gelovigen.

Dat blijkt uit het eerste jaarrapport van de Katholieke Kerk in België. 'Dit toont aan er in onze maatschappij veel nood in is aan zingeving, rust en stilte', verklaart Jeroen Moens van de Bisschoppenconferentie.

In de 3.846 parochies in België zijn 163.000 vrijwilligers actief. De Kerk telt 2.774 diocesane priesters (in een parochie, als aalmoezenier of in het onderwijs) en 2.205 priesters-religieuzen. Ongeveer 52.200 jongeren volgen catechese in voorbereiding op hun vormsel en zij krijgen daarin begeleiding van 8.008 catechisten. Dat zijn slechts enkele cijfers van het 88 pagina's tellende jaarrapport.

Drie opvallende punten

Volgens Moens springen er drie zaken uit. Zo verblijven 121.273 mensen per jaar in een van de twintig belangrijkste gastenverblijven en bezinningscentra van kloosters, abdijen en bedevaartsoorden. Dat komt neer op meer dan 300 overnachtingen per dag.

Daarnaast lokken de vier bedevaartsoorden in ons land - Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux en Beauraing - samen 1.557.600 bezoekers.

Ten slotte tellen de pastorale opleidingen binnen de bisdommen zo'n 762 studenten. 476 van de studenten zijn bovendien vrouwen. 'Dat weerlegt toch het cliché dat er geen interesse meer is in de Kerk', verklaart Moens. Het is de eerste keer dat er een jaarrapport verschijnt, maar er zullen er zeker nog volgen.

Moens benadrukt dat dit rapport als nulmeting gehanteerd zal worden. 'Natuurlijk beseffen we ook dat er veel cijfers dalen. Zo zijn de kerken op zondag een pak leger dan drie decennia geleden"' klinkt het. 'Maar de cijfers tonen ook aan dat er nog nood is aan aan zingeving, rust en stilte in onze maatschappij.'

De Bisschoppenconferentie zal met de resultaten aan de slag gaan binnen de Kerk, maar zal ze ook gebruiken als communicatie-instrument. 'Zo kunnen we laten zien dat het geloof verbonden is met maatschappelijk engagement', besluit Moens.

