Het aantal reservatieaanvragen voor komende zomer is duidelijk in stijgende lijn, maar er zijn nog veel mogelijkheden voor een vakantie in Wallonië. Dat zegt de federatie van gîtes.

Uit een enqête die de federatie afnam bij 264 eigenaren van vakantiewoningen, ofwel een kwart van de leden, bleek dat de meerderheid afgelopen dagen boekingen voor de komende zomer heeft ontvangen. Dat geldt evenwel nog niet voor juni, een maand die nog veel onzekerheid in het toerisme met zich meebrengt. De federatie van Waalse gîtes raadt haar leden aan om een gratis annulatie tot 24 uur voordat de reservatie begint aan te bieden. Daarmee zou het aantal reservaties nog kunnen stijgen. Uit een enqête die de federatie afnam bij 264 eigenaren van vakantiewoningen, ofwel een kwart van de leden, bleek dat de meerderheid afgelopen dagen boekingen voor de komende zomer heeft ontvangen. Dat geldt evenwel nog niet voor juni, een maand die nog veel onzekerheid in het toerisme met zich meebrengt. De federatie van Waalse gîtes raadt haar leden aan om een gratis annulatie tot 24 uur voordat de reservatie begint aan te bieden. Daarmee zou het aantal reservaties nog kunnen stijgen.