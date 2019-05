Sinds donderdag kunnen 18-jarigen die een rondreis in Europa willen maken opnieuw een aanvraag voor een DiscoverEU-reispas indienen. De Europese Commissie stelt nog eens 20.000 reispassen ter beschikking voor jongelui die vanaf augustus op ontdekkingsreis willen.

Wie geboren is tussen 2 juli 2000 en 1 juli 2001 en zich voor 16 mei aanmeldt op de Europese Jongerensite, maakt kans op tickets van 260 euro die gebruikt moet worden in een periode van maximaal 30 dagen tussen 1 augustus 2019 en 31 januari 2020. De reispassen worden verdeeld per lidstaat. In juni weten de deelnemende Belgische jongeren of ze één van de 445 nieuwe passen voor ons land beet hebben.

Ze moeten dan in regel per trein reizen, maar in sommige gevallen komen ook tickets voor bussen, boten of vliegtuigen in aanmerking. De jongeren kunnen alleen reizen, of in groepen van maximaal vijf personen.

Vorig najaar had de Commissie al een aanmeldingsprocedure gelanceerd voor reizen in de periode van april tot eind oktober dit jaar. Bijna 80.000 jongeren dongen toen mee naar één van de 14.500 passen. Van de 682 geïnteresseerde Belgische jongeren kregen er toen 321 een reispas in de bus.

Ontdekkingsreis

DiscoverEU bestaat sinds vorig jaar en is bedoeld om de jeugd te stimuleren om de culturele rijkdom en diversiteit van het continent te ontdekken. Tot dusver zijn er in totaal ongeveer 30.000 reispassen uitgereikt. Vorig jaar trok de Commissie 12 miljoen euro uit voor het programma, dit jaar 16 miljoen euro.

De Commissie hoopt dat het programma na 2020 wordt verankerd in het verruimde Erasmus-programma. Ze wil 700 miljoen euro reserveren voor de periode van 2021 tot 2027. Daarmee zouden in die periode 1,5 miljoen 18-jarigen een reis kunnen maken.