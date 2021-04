De NMBS bereidt een strategie voor om de capaciteit voor fietsen op de treinen uit te breiden.

Dat meldt Le Soir. Het aantal reizigers met fiets is in tien jaar tijd verdubbeld.

Op korte termijn wil de NMBS het aantal plaatsen voor fietsen vergroten op populaire verbindingen naar de kust en de Ardennen. Zo zullen er deze zomer meer rijtuigen van het type Desiro en M6-dubbeldeksrijtuigen ingezet worden op de treinen naar de kust.

Op langere termijn moeten nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen meer en meer rijtuigen vervangen die nog niet aangepast zijn aan fietsers. Het aantal plaatsen per trein zou vanaf 2024 van 12 naar 24 fietsen moeten gaan. Met de ingebruikname van de M7-rijtuigen zou het totale aantal plaatsen voor fietsen tegen eind 2025 moeten stijgen van 4450 tot 6700. Per trein zouden er dan twee multifunctionele rijtuigen met extra open ruimte voor fietsen moeten zijn. Het aantal treinen met een lage opstap zou in diezelfde periode toenemen van 29 tot 47 procent.

Daarnaast wil de NMBS het aantal plaatsen in fietsenstallingen tegen 2028 verhogen van 108.000 tot 150.000. De vervoersmaatschappij wil ook partnerschappen afsluiten om het gebruik van deelfietsen in de stations te ontwikkelen. De raad van bestuur van de NMBS zou de strategie in juni goedkeuren.

