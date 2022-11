Gründlich of funny: verandert je persoonlijkheid in een andere taal?

Ook het gevoel dat je minder gevat bent in het Engels en botter in het Frans? Aan de Universiteit van Stockholm bekeken ze of het klopt dat je persoonlijkheid verandert als je een andere taal spreekt.

Het is écht zo: persoonlijkheden kunnen veranderen, afhankelijk van de taal die we spreken. Maar het heeft meer te maken met je houding tegenover die taal, de situatie waarin je ze spreekt en hoe vloeiend. Die factoren bepalen hoe je persoonlijkheid klinkt en je jezelf voelt in een andere taal, aldus de onderzoekers.

Vooroordelen

Eerst en vooral is er je houding tegenover de taal, de cultuur, en wat je daarmee associeert. Dat beïnvloedt hoe je je voelt en gaat gedragen als je die taal spreekt. Sexy in het Frans? Assertief in het Duits? De vooroordelen die je hebt tegenover een taal of cultuur, neem je mee als je ze zelf zelf spreekt. Ook hoe anderen jou, met je cultuur en je taal zien, kan invloed hebben op hoe je je voelt.

Verschillende rollen

Dat je persoonlijkheid verandert in een andere taal, houdt ook verband met je persoonlijke geschiedenis. Waar heb je de taal geleerd, bijvoorbeeld: thuis, op het werk, op vakantie, op tv? Meertaligen gebruiken verschillende talen in specifieke situaties of delen van hun leven en met andere mensen. Je persoonlijkheid in een bepaalde taal past dus ook bij de rol die je speelt op dat moment. Afhankelijk van waar en met wie je spreekt, zal je gedrag anders zijn. Spreek je Italiaans met je ouders, dan is je Italiaanse persoonlijkheid vast anders dan bij iemand die het enkel op vakantie of met zakenpartners spreekt.

Jezelf kunnen uitdrukken

Zelfvertrouwen en vaardigheid spelen tot slot ook nog een rol. Als je een taal niet helemaal onder de knie hebt, voel je je onzeker en lijk je meer verlegen en gereserveerd. In een andere taal kan jij plots die persoon zijn die niet veel zegt op een feestje of lacht op foute momenten… Hoe taalvaardiger je bent in een vreemde taal, hoe meer je jezelf kan zijn.