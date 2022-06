Meer dan 300.000 museumpassen verkocht

De museumpas, die toegang verschaft tot 220 musea, is een succes. Tot nu toe werden er al 1,5 miljoen museumbezoeken mee geregistreerd.

Van de museumpas, een abonnement waarmee de houder meer dan 220 Belgische musea kan bezoeken, zijn sinds de lancering in 2018 nu 300.000 abonnementen verkocht, zo meldt de coöperatieve vennootschap museumPASSmusées dinsdag.

De lijst met te bezoeken musea wordt ook steeds ruimer. Pashouders krijgen binnenkort toegang tot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), dat in september de deuren heropent na 10 jaar renovatie. De initiatiefnemers willen tegen eind 2023 dertig bijkomende musea opnemen in het aanbod van nu 220 musea.

De museumpas werd gelanceerd in 2018 en biedt voor 59 euro per jaar gratis toegang tot de permanente collecties van de deelnemende musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en gratis toegang of met korting tot hun tijdelijke tentoonstellingen. In 2021 bracht de pas 2,5 miljoen euro op voor de museumsector. Sinds kort is er ook een digitale versie van de pas.