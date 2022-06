Koloniën van Weldadigheid krijgen officieel Europees erfgoedlabel

De Koloniën van Weldadigheid ontvangen maandag 13 juni het erfgoedlabel uit handen van Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Dat zegt minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

De koloniën werden eigenlijk in 2020 al uitgeroepen tot Europees erfgoed, maar door corona kon het label toen niet overhandigd worden. Dat wordt dit jaar goedgemaakt.

“Elke twee jaar reikt de Europese Unie erfgoedlabels uit. Plaatsen die zo’n label verdienen, doen dat omdat ze de Europese geschiedenis, cultuur en integratie weerspiegelen. In 2020 kreeg voor het eerst een Vlaamse site die erkenning. De Koloniën van Weldadigheid, waar de Wortel- en Merksplas-kolonie onderdeel van uitmaken, tonen hoe in het voormalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een sociaal experiment werd opgezet om armoede tegen te gaan. Het is een uniek project in Europa en stond aan de basis van onze welvarende verzorgingsstaat”, zo laat de minister zondag weten.