Gedaan met tickets van 10 euro bij Ryanair

Ryanair zal in de komende jaren geen tickets meer kunnen aanbieden aan absolute bodemprijzen, zoals 0,99 of 9,99 euro. Dat heeft topman Michael O’Leary van de Ierse lowcostmaatschappij gezegd in een radiointerview met de Britse omroep BBC.

De schreeuwerige reclames voor vluchten aan bodemprijzen zijn typisch voor Ryanair. Maar door de stijgende brandstofprijzen zal Ryanair ze niet meer kunnen aanbieden. “Onze echt goedkope promotietarieven – van een euro, 0,99 euro of zelfs 9,99 euro, zal je volgens mij niet meer zien in de komende jaren”, zei O’Leary. Hij verwacht dat de gemiddelde ticketprijs met ongeveer 10 euro zal stijgen in de komende vijf jaar, van zowat 40 euro naar 50 euro tegen 2027.

Toch denkt O’Leary dat het aantal klanten niet zal afnemen. Hij denkt zelfs dat reizigers prijsgevoeliger zullen worden en massaal voor lowcost-alternatieven zullen kiezen.