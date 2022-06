Antwerpen organiseert opnieuw Museumnacht￼

Na twee coronajaren en het teloorgaan van organisator Prospekta keert de Antwerpse Museumnacht deze zomer terug, op zaterdag 6 augustus. De stad Antwerpen heeft de organisatie overgenomen en wil nog iets meer focussen op jongeren als doelgroep.

Volgens de stad blijven alle traditionele ingrediënten van Museumnacht behouden. Met één ticket kan je alle deelnemende musea binnenspringen tot lang na de normale openingsuren. Er is echter ook heel wat randanimatie, onder meer in de vorm van bier proeven in het Maagdenhuis en Snijders&Rockoxhuis, dansen in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, muziekoptredens in het Vleeshuis en een dj in het M HKA.

Ook de rondleidingen worden tijdens Museumnacht in een speciaal jasje gestopt. Zo zijn er “Speed Tours” in het FOMU, het Snijders&Rockoxhuis en Museum Mayer van den Bergh, opent het Letterenhuis zijn archief, zijn in het Museum Plantin-Moretus de gidsen verkleed als personages uit de tijd van Plantin zelf, en zijn er “wandelgesprekken” met videokunst in het M HKA. De avond kan worden afgesloten op een afterparty in Stadsbrouwerij De Koninck.

Met de fiets

Tussen de verschillende musea zijn er gidstochten met de fiets en je kan met je ticket van Museumnacht een gratis dagpas voor een Velo-stadsfiets krijgen. De traditionele gratis shuttlebus tussen de musea is er dit jaar niet bij. Tickets zijn vanaf maandag 27 juni te koop en kosten vijftien euro.