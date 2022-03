Gent wil bezoekende toeristen helpen om duurzame keuzes te maken 'We spelen een pioniersrol op vlak van duurzaamheid', klinkt het.

Gent lanceert als eerste stad in Vlaanderen een webpagina waar bezoekers een volledig duurzame citytrip kunnen samenstellen. Op visitgent.be/duurzaam-toerisme krijg je in vijf talen talloze ecologische opties voorgeschoteld, van duurzame logies en vervoersmiddelen tot vegetarische restaurants, milieuvriendelijke activiteiten of adresjes om te ecoshoppen. Een citytrip samenstellen is eenvoudig en gebeurt zonder inloggen. Nadien kan je je keuzes voor je citytrip ook delen met vrienden in een handig lijstje.

'Dankzij deze website maken we een bezoek aan Gent nog gemakkelijker voor wie kiest voor duurzaam citytrippen', zo laat schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt optekenen in een persbericht. 'Zo spelen we een van de grootste troeven uit in ons toeristisch beleid: onze pioniersrol op vlak van duurzaamheid. Dat is immers iets om trots op te zijn.'

Gent telt heel wat logies die het ecologische label Green Key of het internationale label Green Globe hebben. Daar komt nu nog een derde speler bij in de stad. Fairbnb is een coöperatief verhuurplatform dat gemeenschapsversterkend toerisme promoot door te investeren in lokale projecten.

