Met de nieuwe veiligheidspost - de uitvalsbasis voor politie, redders en EHBO - is het strand van Knokke een blikvanger rijker. De architecten van Compagnie-O bundelden de krachten met de Nederlandse kunstenaar-architect John Körmeling. 'We wilden er een licht en toegankelijk gebouw van maken, dat je niet associeert met pijn en angst.'

Je moet het als architect maar durven: een ontwerp indienen dat niet nauwlettend de briefing van de opdrachtgever volgt, en waarvoor verscheidene strandbars moeten wijken. 'Hadden we de regels gevolgd, dan stond er nu een veiligheidspost op de dijk. In de schaduw en vooral in het zicht van de buurtbewoners. Dat was ondenkbaar', vertelt Joke Vermeulen die samen met Francis Catteeuw aan het hoofd ...