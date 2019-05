Pieter Bruegel de Oude. Rond deze renaissanceschilder draait het zesde themavliegtuig van Brussels Airlines.

Het vliegtuig, versierd met elementen uit een tiental Bruegel-werken, is voorgesteld op Brussels Airport.

De beschildering van de Airbus A320, die tot 2024 in zijn Bruegel-jasje zal worden ingezet in het Europese netwerk van Brussels Airlines, werd ontworpen door de Belgische kunstenaars Jos De Gruyter en Harald Thys. Zij gebruikten details en taferelen uit werken als 'Gevecht tussen Vasten en Vastenavond', 'Kinderspelen' en 'De Oogst'. Het duurde negentien dagen om het vliegtuig met de hand te beschilderen. Ook binnenin komt het Bruegel-thema terug.

De keuze voor Bruegel past in het thema 'Vlaamse meesters' waarmee Toerisme Vlaanderen momenteel kunstliefhebbers naar Vlaanderen wil lokken. Dit jaar staat Bruegel daarin centraal, want de schilder overleed 450 jaar geleden.

Brussels Airlines © Belga

Meteen de reden waarom ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) naar Zaventem was afgezakt. 'We hebben ervoor gekozen onze belangrijkste troeven, zoals gastronomie en kunst, in te zetten als toeristenmagneten', legde hij de focus op de Vlaamse meesters uit. In de luchthaven zelf werd ook een kleine Bruegel-tentoonstelling gelanceerd.

Vorig jaar focuste Toerisme Vlaanderen op Pieter Paul Rubens, dit jaar op Bruegel, en volgend jaar staan de gebroeders Van Eyck centraal. Brussels Airlines stelde in 2015 zijn eerste 'Belgian Icons'-vliegtuigdesign voor. Dat was 'Rackham', dat draait rond de stripfiguur Kuifje. Daarna volgden 'Magritte' (met als thema de surrealistische kunstenaar René Magritte), 'Trident' (gewijd aan de Rode Duivels), 'Amare' (Tomorrowland), 'Aerosmurf' (de Smurfen) en nu dus Bruegel.'

Als ambassadeur van België wil Brussels Airlines het fantastische erfgoed van het land overal laten zien", aldus Christina Foerster, de CEO van de luchtvaartmaatschappij.