De Griekse autoriteiten hebben nieuwe beperkingen opgelegd op het eiland Mykonos, in de Egeïsche Zee, en in de streek van Halkidiki, na een toename van besmettingen met het coronavirus.

De maatregelen gaan vrijdag in voor een periode van minstens tien dagen. Feesten, markten en religieuze plechtigheden worden verboden in de betrokken regio's, terwijl restaurants maximaal vier mensen aan een tafel mogen zetten, tenzij de mensen tot hetzelfde gezin behoren. Het dragen van mondmasker is verplicht in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten. Volgens het Europese centrum voor ziektepreventie ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) registreerde Griekenland de voorbije veertien dagen 24,4 besmettingen per 100.000 inwoners, net onder de grens van 25 die de Europese Unie trekt om een land als veilig te beschouwen.