De Nieuw-Zeelandse overheid verbiedt toeristen voortaan om te zwemmen met dolfijnen in de regio van de Bay of Islands, die populair is bij toeristen vanwege het warme klimaat en de goudgele stranden.

Volgens het Department of Conservation in Nieuw-Zeeland heeft onderzoek aangetoond dat menselijke interactie 'een significante invloed heeft op het rust- en voedingsgedrag van de populatie', zo meldt The Guardian.

De tuimelaar, de bekendste dolfijnsoort, vertoeft het liefst in kustgebieden, waardoor die kwetsbaar is voor de mens. De populatie in de Bay of Islands is sinds 1990 met 66% gedaald, nog volgens het Department of Conservation.

Ook toeristenbootjes krijgen restricties opgelegd. De bootjes mogen enkel in de voor- of namiddag uitvaren en niet langer dan twintig minuten bij de dolfijnen blijven.