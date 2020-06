Hoofdredacteur Ruth Goossens blikt terug op de zomers in haar kindertijd. Ook bij Knack Weekend lassen we tot 19 augustus een zomerstop in. In dit extra dik zomernummer bundelen we zonnige mode, inspirerende verhalen, staycationtips en tuinfeestvibes voor een geslaagde vakantie.

De vakanties van mijn kinderjaren leken eindeloos te duren. Ze begonnen altijd met een volgestouwde auto op weg naar het zuiden van Spanje. Daar logeerden we een maand lang in een huis aan het strand. Kleding hadden we nauwelijks mee, want onze vakanties brachten we in ons blootje door. Dat was voor ons zo normaal dat het me amper was bijgebleven. Tot ik onlangs vrienden die afgelegen Spaanse baai met het leuke vakantiehuis tipte, en ze me nadien verbouw...

De vakanties van mijn kinderjaren leken eindeloos te duren. Ze begonnen altijd met een volgestouwde auto op weg naar het zuiden van Spanje. Daar logeerden we een maand lang in een huis aan het strand. Kleding hadden we nauwelijks mee, want onze vakanties brachten we in ons blootje door. Dat was voor ons zo normaal dat het me amper was bijgebleven. Tot ik onlangs vrienden die afgelegen Spaanse baai met het leuke vakantiehuis tipte, en ze me nadien verbouwereerd kwamen vertellen dat het een nudistenstrand was. Wat ik me wel nog haarscherp herinner, is de grillige kust vol kiezels en rotsen, de vaak woeste en hoge golven en de geur van vis op de barbecue. Het zijn flarden vakantieherinneringen waar ik nog steeds warm van word. Later werd elke zomer anders en leek elke grote vakantie korter, helaas. Ik trok met de rugzak door Braziliaanse bossen, doorkruiste per motorfiets een handvol Europese landen, en ging geregeld op citytrip. Een enkele zomer bracht ik op een ligstoel bij een zwembad door, in het gezelschap van dikke boeken. Vakantie komt elk jaar in een andere gedaante, maar één ding is zeker: ik trek er altijd op uit. Dit jaar heb ik, naar het voorbeeld van de thuisblijvers uit onze reportage Enkeltje achtertuin, heel even overwogen om het eigen terras als eindbestemming te kiezen. Maar bij het lezen van de reistips in België en de buurlanden in dit magazine, begon het al snel weer te kriebelen. Hoe graag ik ook thuis ben, een echt vakantiegevoel krijg ik pas wanneer ik de deur achter mij kan dichttrekken. Niet de bestemming is van belang, wel het idee om alles los te laten, nieuwe herinneringen op te slaan en nadien vol energie de draad weer op te nemen. Prettige vakantie!