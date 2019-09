De gezondheidsautoriteiten in Nepal verkeren in de hoogste staat van paraatheid na een uitbraak van denguekoorts.

Vier mensen zijn al aan de ziekte overleden, onder wie een persoon in de hoofdstad Kathmandu. Ook de minister van Landbouw is besmet, zo luidt het.

Ondertussen staat de teller van het aantal gevallen van de virusinfectie op 2.559. Minister van Landbouw Chakrapani Khanal is een van de geïnfecteerden en wordt behandeld in een privéziekenhuis in de hoofdstad, zo liet zijn woordvoerder weten.

Dengue is een virusinfectie die griepachtige symptomen als koorts, spierpijn, misselijkheid en braken met zich meebrengt. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na 10 dagen uitzieken, maar in ernstige gevallen kan de ziekte een interne bloeding veroorzaken in de hersenen, wat fataal kan zijn.