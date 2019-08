Onervaren bergbeklimmers zullen vanaf het volgende klimseizoen niet langer de Mount Everest mogen beklimmen vanuit Nepal. Dat is een van de maatregelen van het vijfkoppige comité dat was opgericht nadat er het voorbije klimseizoen negen doden waren gevallen op de Nepalese flanken van de hoogste berg ter wereld.

Het comité dat in juni opgericht werd om de dood van verschillende bergbeklimmers te onderzoeken stelt nu voor in een 57 pagina's tellend rapport om de regels te verscherpen. Zo zullen bergbeklimmers die de Mount Everest (8.848 meter) op willen, of een andere berg van meer dan 8.000 meter, moeten bewijzen dat ze al een berg van minstens 6.500 meter hebben beklommen in Nepal.

Kandidaten zullen ook moeten aantonen dat ze fysiek in orde zijn en een ervaren gids moeten inhuren. Er wordt onder meer nog een minimumbedrag van 35.000 dollar (ruim 31.000 euro) voorgesteld om de Mount Everest te mogen beklimmen, zo schrijft de Britse omroep BBC.

De regering is van plan om de voorgestelde regels te concretiseren. 'We zullen deze maatregelen uitvoeren door de wetten en regels aan te passen. We zullen onze bergen veilig maken', reageerde de Nepalese minister van Toerisme Yogesh Bhattari. Vermoedelijk worden de nieuwe regels nog voor het volgende klimseizoen in april of mei van kracht.