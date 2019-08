Nepal verbiedt wegwerpplastic op de Mount Everest

De Mount Everest beklimmen is niet meer wat het was. Niet alleen is er veel mensendrukte, de populaire beklimming brengt ook veel afval met zich mee.

Mensen beklimmen de Mount Everest © Getty

De regio verwelkomt nu ongeveer 150.000 bezoekers per jaar. Eerder dit jaar werd minstens 11 ton afval van de Mount Everst gehaald. In een poging om het afval rond de berg te verminderen, heeft Nepal nu beslist om plastic frisdrankflessen voor eenmalig gebruik te verbieden. Het verbod, dat zal gelden vanaf januari 2020, is niet van toepassing op plastic flessen water. 'We zijn in overleg met alle partijen over wat er kan gedaan worden aan plastic flessen water', zegt Ganesh Ghimire, de belangrijkste administratieve officier van de landelijke gemeente Khumbu Pasang Lhamu, aan CNN. 'Daar zullen we binnenkort een oplossing voor vinden.'