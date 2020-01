Het Kröller-Müller Museum, het museum dat bekendstaat om zijn collectie schilderijen en tekeningen van kunstenaar Vincent Van Gogh, heeft dit jaar 405.000 bezoekers ontvangen.

Daarmee beleefde het moderne kunstmuseum in Nationaal Park de Hoge Veluwe, in de Nederlandse provincie Gelderland, een uitzonderlijk goed jaar. De laatste keer dat de bezoekersteller boven de 400.000 uitkwam, was in 2003.

Het museum, dat nog ontworpen is door de Belgische architect Henry Van de Velde, boekte succes met twee tentoonstellingen uit de eigen collectie onder de titels 'Het begin van een nieuwe wereld' en 'Het leven getekend'. Die tweede expositie, van tekeningen, aquarellen en pastels uit de periode 1850-1950, is nog te zien tot en met 19 januari. Er zitten werken tussen van Jozef Israëls, George Breitner, Pablo Picasso en Paul Signac.

Schuilkelder

Voor het eerst stelde het museum ook zijn schuilkelder open voor het publiek, gecombineerd met geluidskunstwerk 'The wind rose' van Susan Philipsz. De kelder beschermde tijdens de Tweede Wereldoorlog de collectie tegen eventuele bombardementen. Toen de oorlog uitbrak, bestond het Kröller-Müller Museum nog maar kort: het opende in 1938 de deuren.

Het museum exposeerde ook werk in het buitenland, met tentoonstellingen in Kopenhagen, Houston, Londen, Milaan, Tokio en Potsdam. Daarmee trok het museum nog eens ruim een miljoen bezoekers.