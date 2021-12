De Nederlandse spoormaatschappij NS raadt reizigers af om de trein naar België te nemen, tenzij het echt noodzakelijk is. De treinen zitten veel te vol en dus is het volgens het spoorbedrijf onmogelijk om voldoende afstand te houden.

Wie de afgelopen dagen rondliep op de Meir in Antwerpen, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: veel Nederlanders steken de grens over om te ontsnappen aan de lockdonw in eigen land. Zowel op de snelwegen als in de treinen is het erg druk. Dinsdag zette de NS op de perrons medewerkers in om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Eerder die dag kwam het 'enkele keren' voor dat reizigers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat. De dringende oproep om niet naar België te reizen geldt tot zondagavond.