Uit een grootschalig onderzoek waaraan 2,3 miljoen uit meer dan honderd landen deelnamen, blijkt dat Nederlanders het beste Engels spreken van de landen die Engels niet als moedertaal hebben.

Voor de negende keer stelde Education First de English Proficiency Index samen. Het werd grootster opgezet dan de jaren daarvoor: 2,3 miljoen volwassenen uit honderd landen deden mee aan de Engelse taaltest. Daaruit blijkt dat Nederlanders wereldwijd het beste Engels spreken. Nederland voert ook de lijst met steden waar het beste Engels gesproken wordt aan. Op de eerste plaats staat Rotterdam, gevolgd door Amsterdam en Den Haag op de tweede en derde plaats.

Engels is de meest gesproken taal in internationale betrekkingen en daarom is er ook een samenhang te zien tussen hoe goed de inwoners in een land Engels spreken en hoe open de samenleving is. Education First ziet een duidelijk verband tussen de taalvaardigheid van de inwoners en de openheid en gelijkheid van de samenleving.

België staat dit jaar op de dertiende plaats en daalt daarme twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar. In België is er een flink verschil tussen Vlamingen en Walen en die kloof is tegenover vorig jaar ook nog gegroeid. Vlamingen scoren 67,49 punten, Walen 58,22 en Brusselaars 63,57. Nederlanders haalden een score van 70,29.

Deze landen scoorden zeer hoog op de test:

1. Nederland

2. Zweden

3. Noorwegen

4. Denemarken

5. Singapore

6. Zuid-Afrika

7. Finland

8. Oostenrijk

9. Luxemburg

10. Duitsland

11. Poland

12. Portugal

13. België

14. Kroatië

Helemaal onderaan de lijst met 'een zeer lage vaardigheid' bungelen Libië (40,87 punten), Kirgizië, Saoedie-Arabië, Irak, Ivoorkust, Oezbekistan en Cambodja.

Het volledige, zeer uitgebreide rapport - onder andere uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sector - kan je lezen op de website van Education First.