België krijgt vanaf morgen een geel reisadvies van Nederland, al blijft het Brussels gewest wel oranje. Door het gele reisadvies worden vakantiereizen naar ons land niet langer afgeraden door de Rijksoverheid, klinkt het in in een persbericht.

Wie reist vanuit ons land naar Nederland moet geen negatieve test meer voorleggen en niet meer in (thuis)quarantaine gaan. Dat moet wel nog bij terugkeer uit Brussel, dat oranje blijft 'omdat het risico hier nog verhoogd is'.

Ook Estland, Frankrijk, Griekenland (behalve Athene), de regio Sjeverna Hrvatska in Kroatië (inclusief Zagreb), Litouwen en Slovenië zijn vanaf morgen geel op de Nederlandse coronakaart. De Portugese hoofdstad Lissabon wordt dan weer oranje vanwege de 'zorgwekkende deltavariant'. Enkel noodzakelijke reizen worden aangeraden en reizigers uit Lissabon moeten een negatieve test voorleggen bij aankomst en in quarantaine gaan.

Nederland is op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) nog rood. Reizen naar Nederland vanuit België is toegelaten, maar wordt sterk afgeraden, staat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.

