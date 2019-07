Nederlander finisht wereldreis met elektrische auto in Nieuw-Zeeland

Hij reed in drie jaar tijd de halve wereld rond. In een elektrische auto. En hij beëindigde zijn reis in het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland. De Nederlander Wiebe Wakker had een specifiek doel voor ogen met zijn wereldreis: laten zien waar elektrische auto's toe in staat zijn.

Wiebe Wakker bereikt eindstreep in Nieuw-Zeeland © Getty

De omgebouwde Volkswagen Golf uit 2009 heeft in 1.222 dagen iets meer dan 100.000 kilometer afgelegd. De chauffeur, de Nederlandse Wiebe Wakker, werd bij de 'finish' door een enthousiaste groep mensen opgewacht. 'En daar had ik helemaal niet op gerekend', aldus Wakker. Zijn reis begon op 15 maart 2016, toen hij wegreed uit het Nederlandse Houten. Zijn route bracht hem via West-Europa, Scandinavië, Oost-Europa, Turkije, Iran, het Midden-Oosten, India, Zuidoost-Azië, Australië naar Nieuw-Zeeland. In totaal was hij drie jaar onderweg. 'Met enorm veel hoogtepunten. Zoals reizen door Iran, een bijzonder land met ontzettend vriendelijke gastvrije mensen. Dat land en wat ik daar heb meegemaakt zal me altijd bijblijven', klinkt het. Van Nieuw-Zeeland zijn hem vooral de prachtige natuurlandschappen bijgebleven. 'Om daar met je auto doorheen te rijden is wel echt heel bijzonder, sowieso het mooiste land waar ik geweest ben voor een roadtrip.' Ook viel hem op hoeveel laadpalen Nieuw-Zeeland heeft. Nu is de reis eindelijk afgerond, al blijft Wakker wel nog tot begin augustus in Nieuw-Zeeland om zijn auto tentoon te stellen op een expo over duurzaamheid. Zijn volgend plan is om een boek te schrijven over zijn reis en een bedrijf over duurzaamheid op te richten.