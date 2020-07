Nederland is dinsdag officieel toegetreden tot het Eurostar-akkoord dat al bestond tussen het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. De uitbreiding van het akkoord zorgt voor een versoepelde grenscontrole in de betrokken landen.

Het vorige tripartiteakkoord tussen Verenigd Koninkrijk enerzijds, en Frankrijk en België anderzijds bestond al sinds 1993 en was aan een herziening toe. Zeker nu de Eurostar ook sinds 2018 ook van Londen rechtstreeks naar Amsterdam rijdt. Wie in de omgekeerde richting reist, moest echter nog steeds in het Brusselse Zuidstation overstappen en een grenscontrole passeren.

Controles

Dankzij de toetreding van Nederland tot het akkoord worden de grenscontroles nu gefaciliteerd. Bovendien opent dit ook de mogelijkheid voor verdere samenwerking tussen de politiediensten van de vier betrokken landen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. 'Het akkoord maakt het mogelijk om zogenaamde ge-juxtaposeerde grenscontroles te organiseren. Concreet betekent dit dat passagiers in het land van vertrek en het land van aankomst kunnen gecontroleerd worden. Enkele hindernissen zoals de competenties van de politie om controles uit te voeren op de trein zijn nu ook verholpen', vertelt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Voor de officialisering en ondertekening van het akkoord waren ook de Nederlandse staatsecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven, de ambassadrice van Frankrijk Hélène Farnaud-Defromont, de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk Martin Shearman, minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aanwezig.

Enthousiasme over nachttreinen

Opvallend was dat ze in hun reactie achteraf allen erg positief waren over het idee van de verdere invoering van nachttreinen. 'We moet blijven investeren in internationale treinreizen en de kwaliteit van onze connecties. Deze directe connectie naar Londen is daar zeer belangrijk in. De nachttreinen zijn een stukje van de puzzel en we hopen dat we samen dit netwerk opnieuw kunnen uitbreiden', stelt staatssecretaris van Veldhoven. (Belga)

