In de examenperiode ruilen veel studenten hun vertrouwde studieplek op kot in voor een bibliotheek, kerk of andere openbare ruimte. Daar speelt Neckermann handig op in met een nieuwe all-in-formule. De touroperator stuurt studenten op 'studiereis' in een viersterrenhotel in Djerba of Tunesië.

'We zagen dat studenten inspirerende ruimtes zochten om in hun cursussen te duiken en vroegen ons af "waarom kan dat niet in het zonnetje?" Zo is dit nieuwe concept ontstaan', vertelt Claire Gennart, woordvoerster bij Neckermann. Dat nieuwe concept blijkt een gat in de markt, want de zes reisformules naar Djerba zijn een dag na de lancering ervan al uitverkocht.

All-in-studiepret

Het concept is simpel. Neckermann biedt een verblijf van vier tot zeven nachten in een viersterrenhotel aan. Om het studeren vlot te laten verlopen, voorziet de touroperator een rustige ruimte, waar iedereen samen kan blokken. Bovendien staat er ook twee of drie keer per dag een buffet klaar en kan je tijdens je pauzes genieten van alle hotelfaciliteiten, zoals het zwembad. De vertrekperiodes voor zowel Djerba als Tunesië vallen in mei en juni. 'Omdat de examenperiodes die in het laagseizoen vallen, hebben studenten minder last van de aanwezigheid en het lawaai van andere toeristen', benadrukt Claire Gennart.

De procedure om een plaatsje te bemachtigen is simpel. Iedereen met een geldige studentenkaart en examenrooster kan zich aanmelden. Per vlucht is er plaats voor maximaal tien studenten. Voor een weekje studeren in de zon betaal je 99 euro, 'een studentikoze prijs, die we dankzij het laagseizoen en een goede samenwerking met de hotels zo laag kunnen aanbieden', aldus Gennart.

Goed idee?

Maar is het eigenlijk wel een goed idee, vlak naast het strand, recht in de zon en met zich op tientallen terrasjes de confrontatie aangaan met de leerstof? Annick Eelbode, studentenpsychologe aan de Ugent, ziet er alvast geen graten in. 'Het maakt niet uit waar je studeert. Zo zit het mechanisme in ons hoofd niet in elkaar. Samen naar de bib gaan zorgt er niet per se voor dat je efficiënter studeert. Ook daar kan je een hele dag naar je cursus staren. Het grote verschil zit in de mindset: bij het verlaten van je kot neem je jezelf heel bewust voor om die dag efficiënt te gaan studeren.' Al helpt de sociale druk natuurlijk ook.

Zelfkennis

Als je overweegt om naar Djerba te vertrekken, dan is het volgens Annick Eelbode belangrijk dat je jezelf kent. 'Je moet weten goed weten hoe je eigen persoonlijkheid in elkaar zit. Een perfectionist zal mee naar Djerba reizen, maar zal de stad links laten liggen. Een uitsteller zal dan weer te veel van Djerba willen zien en moet voor zichzelf beslissen wanneer het tijd is om aan de slag te gaan. De student mag niet onbewust misbruik maken van de situatie. Als dat lukt, dan is er geen reden om niet op het vliegtuig te stappen.'