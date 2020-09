Het nationale park Khao Yai bezorgde enkele toeristen een opmerkelijk souvenir aan huis.

Nadat talrijke bezoekers het voorbije weekend in het nationale park Khao Yai in de omgeving van Bangkok grote hoeveelheden afval hadden achtergelaten, heeft minister van Milieu Unmengen Varawut Silpa-archa het afval laten inpakken en met de post naar de vervuilers laten sturen. 'We hebben uw afval in een doos verzameld en sturen die naar uw adres. Dat zal u leren niet zomaar overal afval weg te werpen', zo staat in het bijgevoegde briefje.

Het parktoezicht had de namen en adressen van de kampeerders opgetekend. Behalve de doos met hun afval krijgen ze een registratie bij de lokale politie wegens inbreuken op de wetgeving op nationale parken, meldde de nieuwssite The Thaiger. De minister zei dat er voldoende vuilnisbakken in het natuurreservaat waren, maar dat de bezoekers ze niet gebruikt hadden. 'De autoriteiten stellen de bezoekers al het nodige ter beschikking. Ze hoeven enkel naar hier te komen om van de wondermooie natuur te genieten', aldus Varawut. 'We hadden niet gedacht dat ze zoveel vuilnis zouden achterlaten.'

