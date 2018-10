Natuurfotograaf Michael Poliza: 'Ik wil Afrika tonen zoals niemand ooit eerder heeft gedaan'

Ik ben geen avonturier. Wel verhuisden mijn ouders de eerste achttien jaar van mijn leven negentien keer. Een nieuwe job, mijn moeder die niet van de buren hield of net te veel (lacht) - het was altijd iets. Een hectische tijd, maar ik leerde al gauw om me overal thuis te voelen en mijn eigen boontjes te doppen. De eerste keer dat ik eropuit trok was op mijn zesde, om de metro van Hamburg te verkennen. Tot wanhoop van mijn ouders, die urenlang niet wisten waar ik uithing.

