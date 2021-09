Zuid-Afrika en het WWF zullen 30.000 hectare natuur in de provincie Oost-Kaap omvormen tot nationaal park. Het gebied wordt nu gebruikt voor landbouw en de boeren die er werken en wonen zullen actief mee betrokken worden in het project.

Het park komt in de bergen van de Oost-Kaap, dicht bij de grens met Lesotho en de Naudésnekpas, de hoogste bergpas van Zuid-Afrika op meer dan 2500 meter.

Het project wordt uitgewerkt met het Wereldnatuurfonds (WWF) en beoogt ​​ecologisch, economisch en sociaal duurzaam te zijn.

Volgens waarnemend ceo van South African National Parks (SANParks), Luthando Dziba, gaat het om een 'nieuwe en innovatieve benadering om beschermde natuur uit te breiden.' Het gaat immers om gebied dat momenteel bestemd is voor de landbouw.

Werk, natuurbehoud en toerisme

Volgens Dziba zal het nieuwe nationaal park, NE Cape Grasslands National Park, landeigenaren vragen om via rentmeesterschap hun land in het park op te nemen en zo te profiteren van een reeks financiële steunmaatregelen. Zij zullen hun werk als boer kunnen verderzetten via duurzame landbouwtechnieken.

Hij zegt dat het ook de bedoeling is om aanzienlijke overheidsfinanciering in te zamelen voor het herstel en onderhoud van het landschap als gras- en watergebied. Het project biedt volgens SANParks veel mogelijkheden als belangrijke bron voor zoetwater en het zal - broodnodige - banen in de regio opleveren. Vanwege het unieke landschap biedt het park ook een groot potentieel voor avontuurlijk toerisme.

