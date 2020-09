De Giantess is een van de grootste geisers in Yellowstone, maar stond de afgelopen zes jaar stil. Onlangs kwam ze opeens tot leven en spoot zestig meter de lucht in.

Ruim zes jaar lag ze te slapen, maar op 25 augustus kwam ze plotseling weer tot leven: de Giantess geiser in Yellowstone National Park. De Giantess behoort tot de grootste geisers in het Amerikaanse natuurpark. Ze spuit het water tot een hoogte van zo'n zestig meter de lucht in. Normaal gebeurde dat tussen de twee en zes keer per jaar, maar de afgelopen 6,5 jaar bleef het stil. Op het moment dat de Giantess geiser weer tot leven komt, dendert de hele grond eromheen door ondergrondse stoomexplosies.

Alhoewel het een prachtig gezicht is wanneer de Giantess aan het uitbarsten is, vrezen sommige mensen dat deze samen met het aantal toegenomen aardbevingen en seismische activiteit erop zou kunnen wijzen dat de supervulkaan die onder Yellowstone ligt op uitbarsten staat. De gevolgen van zo'n eruptie zouden gigantisch zijn: de directe omgeving zou vernietigd worden en grote delen van de VS zouden bedekt worden onder een dikke laag as. Ook zou zo'n uitbarsting enorme gevolgen hebben voor de klimaatopwarming op aarde.

Gelukkig zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat het niet zo'n vaart zal lopen met een superuitbarsting. Het is niet eens zeker dat er nog eens zo'n grote uitbarsting zal komen. De kans op kleinere, plaatselijke erupties is veel groter. Voorlopig kunnen we dus met een gerust hart genieten van de fabelachtige geisers in Yellowstone.

In totaal telt Yellowstone meer dan tienduizend hydrothermische verschijnselen waaronder meer dan vijfhonderd geisers.

De Old Faithful is de bekendste geiser in het park. Zoals de naam al suggereert, kan je erop vertrouwen dat deze geiser, gelegen vlakbij het houten Old Faithful Inn hotel, om de 60 tot 80 minuten begint te spuiten. Het water vliegt dan 56 meter de lucht in.

De Steamboat geiser is juist helemaal niet betrouwbaar, met het is wel de grootse actieve geiser ter wereld. Je moet dus veel geluk hebben om te zien hoe het water een hoogte van 90 meter bereikt. Soms zit er maar een paar dagen tussen twee uitbarstingen, maar het kan ook vijftig jaar duren.

De Grand geiser is zowel groot als betrouwbaar. De geiser is 61 meter hoog en spuit om de 7 tot 15 uur. Bijzonder is dat Grand is verbonden met verschillende andere geisers in zijn directe omgeving waardoor deze allemaal kort na elkaar beginnen te spuiten.

De Cliff geiser is niet bijzonder om zijn omvang, maar omdat het bassin rondom de geiser zich eerst vult met kokend water. Het is een spectaculair gezicht wanneer de geiser dan begint te spuiten middenin een rokende en kokende poel water. Dat geldt vooral bij zonsondergang.

Mensen met weinig geduld kunnen terecht bij de kleine, maar grappige Mustard Spring omdat die om de vijf tot tien minuten van zich laat horen.

De Great Fountain geiser zorgt dan weer voor een langdurig spektakel. De geiser spuit ongeveer om de vijftien uur en blijft dan meer dan een uur actief. De naam laat al verraden dat de geiser eruitziet als een fontein.

De Riverside geiser bevindt zich pal aan de rand van de Firehole rivier en spuit om de vijf uur. Het water gaat niet bijzonder ver hoog - zo'n 23 meter - maar doordat het als een boog over de rivier heen spuit, zie je voortdurend regenbogen in het neervallende water.

Een van de mooiste geisers in Yellowstone is de Beehive geiser. Deze geiser in de vorm van een bijenkorf heeft een hele smalle opening waardoor het water in een smalle straal tot zestig meer de hoogte in spuit. Helaas is de Beehive niet erg voorspelbaar. Soms ligt er maar een dag tussen twee uitbarstingen, maar ook enkele maanden is normaal.

Ruim zes jaar lag ze te slapen, maar op 25 augustus kwam ze plotseling weer tot leven: de Giantess geiser in Yellowstone National Park. De Giantess behoort tot de grootste geisers in het Amerikaanse natuurpark. Ze spuit het water tot een hoogte van zo'n zestig meter de lucht in. Normaal gebeurde dat tussen de twee en zes keer per jaar, maar de afgelopen 6,5 jaar bleef het stil. Op het moment dat de Giantess geiser weer tot leven komt, dendert de hele grond eromheen door ondergrondse stoomexplosies. Alhoewel het een prachtig gezicht is wanneer de Giantess aan het uitbarsten is, vrezen sommige mensen dat deze samen met het aantal toegenomen aardbevingen en seismische activiteit erop zou kunnen wijzen dat de supervulkaan die onder Yellowstone ligt op uitbarsten staat. De gevolgen van zo'n eruptie zouden gigantisch zijn: de directe omgeving zou vernietigd worden en grote delen van de VS zouden bedekt worden onder een dikke laag as. Ook zou zo'n uitbarsting enorme gevolgen hebben voor de klimaatopwarming op aarde.Gelukkig zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat het niet zo'n vaart zal lopen met een superuitbarsting. Het is niet eens zeker dat er nog eens zo'n grote uitbarsting zal komen. De kans op kleinere, plaatselijke erupties is veel groter. Voorlopig kunnen we dus met een gerust hart genieten van de fabelachtige geisers in Yellowstone. In totaal telt Yellowstone meer dan tienduizend hydrothermische verschijnselen waaronder meer dan vijfhonderd geisers. De Old Faithful is de bekendste geiser in het park. Zoals de naam al suggereert, kan je erop vertrouwen dat deze geiser, gelegen vlakbij het houten Old Faithful Inn hotel, om de 60 tot 80 minuten begint te spuiten. Het water vliegt dan 56 meter de lucht in.De Steamboat geiser is juist helemaal niet betrouwbaar, met het is wel de grootse actieve geiser ter wereld. Je moet dus veel geluk hebben om te zien hoe het water een hoogte van 90 meter bereikt. Soms zit er maar een paar dagen tussen twee uitbarstingen, maar het kan ook vijftig jaar duren.De Grand geiser is zowel groot als betrouwbaar. De geiser is 61 meter hoog en spuit om de 7 tot 15 uur. Bijzonder is dat Grand is verbonden met verschillende andere geisers in zijn directe omgeving waardoor deze allemaal kort na elkaar beginnen te spuiten.De Cliff geiser is niet bijzonder om zijn omvang, maar omdat het bassin rondom de geiser zich eerst vult met kokend water. Het is een spectaculair gezicht wanneer de geiser dan begint te spuiten middenin een rokende en kokende poel water. Dat geldt vooral bij zonsondergang.Mensen met weinig geduld kunnen terecht bij de kleine, maar grappige Mustard Spring omdat die om de vijf tot tien minuten van zich laat horen.De Great Fountain geiser zorgt dan weer voor een langdurig spektakel. De geiser spuit ongeveer om de vijftien uur en blijft dan meer dan een uur actief. De naam laat al verraden dat de geiser eruitziet als een fontein.De Riverside geiser bevindt zich pal aan de rand van de Firehole rivier en spuit om de vijf uur. Het water gaat niet bijzonder ver hoog - zo'n 23 meter - maar doordat het als een boog over de rivier heen spuit, zie je voortdurend regenbogen in het neervallende water.Een van de mooiste geisers in Yellowstone is de Beehive geiser. Deze geiser in de vorm van een bijenkorf heeft een hele smalle opening waardoor het water in een smalle straal tot zestig meer de hoogte in spuit. Helaas is de Beehive niet erg voorspelbaar. Soms ligt er maar een dag tussen twee uitbarstingen, maar ook enkele maanden is normaal.