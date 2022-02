Een onderzoek van WWF schept een weinig rooskleurig toekomstbeeld. Zelfs als alle productie van plastic nu stopt, kan het aantal microplastics in de oceaan tot 2050 nog steeds meer dan verdubbelen, schat de analyse.

De productie van plastic zal rond 2040 naar verwachting verdubbeld zijn, wat ervoor zal zorgen dat het plastic afval in de oceaan tegen 2050 ten opzichte van nu meer dan verviervoudigt. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het onderzoek is uitgevoerd door het Alfred Wegener Instituut, Helmholtz Centrum voor Polair en Marien Onderzoek.

Koraalrif en mangrove lijden meest

Enkele zeeën bevatten inmiddels al hogere concentraties plastic afval, wat mogelijk ecologische gevolgen kan hebben. Volgens het instituut gaat het met name om de Middellandse Zee, de Oost-Chinese en de Gele Zee en de Noordelijke IJszee. Naar schatting krijgt zo'n 90 procent van de zeevogels plastic binnen en in totaal zijn er 2.144 diersoorten die gevolgen ondervinden van het plastic in hun leefomgeving.

In de analyse baseerde het Duitse instituut zich op ruim 2.500 studies over de impact van plasticvervuiling op de zee en de ecosystemen. Volgens dit onderzoek lijden koraalriffen en mangrovebossen het meest onder de plasticvervuiling.

VN-verdrag tegen plasticvervuiling

Het WWF zegt dat bijvoorbeeld het verbieden van wegwerpplastic en het gebruik van alternatieven voor plastic belangrijke maatregelen kunnen zijn om de vervuiling tegen te gaan. Snel ingrijpen is de boodschap, klinkt het. Het WWF wil daarom onder meer een verdrag van de Verenigde Naties tegen plasticvervuiling.

