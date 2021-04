Voor zijn 60e verjaardag lanceert natuurorganisatie WWF samen met Be Planet een fonds dat lokale natuurprojecten wil aanmoedigen en steunen.

Voor zijn 60e verjaardag lanceert natuurorganisatie WWF samen met Be Planet een fonds dat lokale natuurprojecten wil aanmoedigen en steunen. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Lokale, kleinschalige vrijwilligersorganisaties die werken rond natuurbescherming kunnen voor hun concrete projecten terecht bij dat 'Fonds voor natuur bij ons'. De natuurorganisatie wil zo de burgerbeweging voor natuurbescherming in ons land versterken.

'Door heel concreet te werken aan nabije natuur en een gezond leefmilieu in de eigen omgeving dragen burgers bij aan een betere wereld die we nodig hebben', klinkt het in het persbericht.

Voor WWF toont de huidige pandemie aan dat de behoefte voor natuur dicht bij huis veel groter is dan we dachten, en met het fonds wil het burgers opportuniteiten bieden om die natuur in hun buurt terug te brengen.

WWF zal verder ook burgers en verenigingen samenbrengen om 'synergieën te creëren die nuttig kunnen zijn voor de projecten'.

Het beheer van het fonds is in handen van Be Planet. Die stichting werd in 2015 opgericht door Bond Beter Leefmilieu en diens tegenhangers in Brussel en Wallonië.

