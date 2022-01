Biologen hebben een revolutionaire nieuwe methode gebruikt om de populatie zeldzame bonobo's te tellen in het Congobekken. Hun onderzoek in opdracht van WWF toont aan dat zelfs de moeilijk bereikbare gebieden bedreigd worden door boskap en stroperij.

Het Congobekken is het immense groene hart van het Afrikaanse continent. De regio herbergt niet alleen de laatste wilde bonobo's, maar ook veel andere rijkdommen die nog nooit waren bestudeerd. Op verzoek van het Wereld Natuurfonds (WWF) onderzochten zeven wetenschappers een maand lang de biodiversiteit in zowel het tropisch regenwoud als de savanne.

In totaal registreerden de wetenschappers 158 soorten vogels, 40 soorten amfibieën en reptielen en 27 soorten zoogdieren. Ze namen ook stalen van verschillende ongewervelde soorten, waaronder verschillende diersoorten (onder meer twee spinnensoorten) die mogelijk nieuw zijn voor de wetenschap.

Bonobo's vanuit de lucht

De bonobo komt uitsluitend voor in de bossen op de linkeroever van de Congorivier. WWF ijvert al jaren voor de bescherming van de soort, maar had tot nog toe moeite om het aantal dieren in kaart te brengen. Dat gebeurde door nesten te tellen op het terrein en de aantallen vervolgens te extrapoleren voor het hele bos. Een tijdrovende en lastige klus gezien het moeilijk bereikbare terrein.

Nu testten de wetenschappers voor het eerst warmtebeeldcamera's op een drone. Zo konden ze beelden maken van slapende bonobo's in hun nest.

'We zijn erin geslaagd aan te tonen dat de techniek werkt; het zal nu nodig zijn om deze test uit te breiden om het volledige resultaat te krijgen', zegt Merlijn Jocque, de bioloog van het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen die de missie leidde. 'Het is een zeer veelbelovende techniek, die ons zou kunnen helpen om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de bonobopopulatie.'

Toenemende druk

De wetenschappers stuitten ook op signalen dat zelfs deze erg afgelegen gebieden bedreigd worden. Zo vonden de biologen markeringen op bomen die wezen op plannen voor boskap. Net als elders drijven demografische en economische ontwikkeling de druk op biologische hulpbronnen op. Congolese teamleden spraken over toegenomen jacht op bushmeat voor de markten in Kinshasa. Jagers schakelen zelfs al over op visserij omdat wild steeds moeilijker te vinden is.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ecosysteem. Recent onderzoek in Science toont aan dat bomen hun verspreidingscapaciteit verliezen als bepaalde diersoorten verdwijnen.

Het Congobekken is het immense groene hart van het Afrikaanse continent. De regio herbergt niet alleen de laatste wilde bonobo's, maar ook veel andere rijkdommen die nog nooit waren bestudeerd. Op verzoek van het Wereld Natuurfonds (WWF) onderzochten zeven wetenschappers een maand lang de biodiversiteit in zowel het tropisch regenwoud als de savanne. In totaal registreerden de wetenschappers 158 soorten vogels, 40 soorten amfibieën en reptielen en 27 soorten zoogdieren. Ze namen ook stalen van verschillende ongewervelde soorten, waaronder verschillende diersoorten (onder meer twee spinnensoorten) die mogelijk nieuw zijn voor de wetenschap. De bonobo komt uitsluitend voor in de bossen op de linkeroever van de Congorivier. WWF ijvert al jaren voor de bescherming van de soort, maar had tot nog toe moeite om het aantal dieren in kaart te brengen. Dat gebeurde door nesten te tellen op het terrein en de aantallen vervolgens te extrapoleren voor het hele bos. Een tijdrovende en lastige klus gezien het moeilijk bereikbare terrein.Nu testten de wetenschappers voor het eerst warmtebeeldcamera's op een drone. Zo konden ze beelden maken van slapende bonobo's in hun nest. 'We zijn erin geslaagd aan te tonen dat de techniek werkt; het zal nu nodig zijn om deze test uit te breiden om het volledige resultaat te krijgen', zegt Merlijn Jocque, de bioloog van het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen die de missie leidde. 'Het is een zeer veelbelovende techniek, die ons zou kunnen helpen om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de bonobopopulatie.'De wetenschappers stuitten ook op signalen dat zelfs deze erg afgelegen gebieden bedreigd worden. Zo vonden de biologen markeringen op bomen die wezen op plannen voor boskap. Net als elders drijven demografische en economische ontwikkeling de druk op biologische hulpbronnen op. Congolese teamleden spraken over toegenomen jacht op bushmeat voor de markten in Kinshasa. Jagers schakelen zelfs al over op visserij omdat wild steeds moeilijker te vinden is.Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ecosysteem. Recent onderzoek in Science toont aan dat bomen hun verspreidingscapaciteit verliezen als bepaalde diersoorten verdwijnen.