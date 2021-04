Het wolvenbestand in ons land zal de komende weken opnieuw groter worden. Wolvin Noëlla verwacht, net als vorig jaar, opnieuw welpen.

Het wolvenbestand in ons land zal de komende weken opnieuw groter worden. Wolvin Noëlla verwacht, net als vorig jaar, opnieuw welpen. Dat blijkt uit nieuwe camerabeelden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Natuur en Bos. 'De zwangerschap op zich is geen verrassing, maar het zal spannend worden hoe de drie andere welpen gaan reageren', klinkt het bij Jan Loos van Welkom Wolf.

Details over de zwangerschap kunnen op dit moment nog niet gegeven worden, ook de camerabeelden worden niet vrijgegeven. 'Dat Noëlla opnieuw drachtig zou worden, stond in de sterren geschreven', aldus Jan Loos. 'Wolven krijgen namelijk altijd rond deze tijd welpen, en Noëlla en August hebben al bewezen dat ze een vruchtbaar koppel zijn. Ik kan nu al voorspellen dat Noëlla volgend jaar rond deze tijd opnieuw drachtig zal zijn.'

Volgens Loos is er dus niks spannends aan de zwangerschap op zich, maar blijft het wel afwachten hoeveel jongen Noëlla op de wereld zal zetten en of deze zullen overleven. Ook de reactie van de drie welpen die het nest nog niet verlaten hebben, houdt wolvenliefhebbers bezig. 'Zij zullen ongetwijfeld worden ingezet als babysitters, maar de vraag is hoe lang ze dit zullen volhouden. Dat zal maximaal nog één jaar zijn, maar dan gaan ze hun eigen weg', aldus Loos.

Aanvallen op schapen

Bij wolven is de dracht sowieso kort, wat dus betekent dat Noëlla de komende weken al zal bevallen. Vorig jaar gebeurde dat begin mei, volgens Loos zal dat dit jaar opnieuw rond die tijd gebeuren. De toegenomen wolvenroedel zal in het najaar mogelijk ook een invloed hebben op het aantal aanvallen op schapen. 'In de vroege zomermaanden zal het voedselaanbod optimaal zijn, maar na de zomer zal de roedel mogelijk een grotere voedselbehoefte hebben en dus op zoek gaan naar een extraatje', aldus Loos, die houders van schapen waarschuwt om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van natuurvereniging Landschap vzw, vraagt iedereen die een wolf spot contact op te nemen. Dat kan via www.welkomwolf.be of via wolven@landschapvzw.be.

