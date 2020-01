Bijna tien jaar na de kernramp in Fukushima in Japan, blijkt dat de wildpopulatie opbloeit in de gebieden waar mensen afwezig zijn.

Onderzoekers van de University of Georgia ontdekten meer dan twintig soorten op 267.000 foto's, inclusief de wilde beer, Japanse haas, makaken, fazanten, vossen en wasbeerhonden.

Zowel in de wetenschappelijke wereld als bij het publiek bestonden in de afgelopen jaren vragen over de status van het wildleven na de kernramp, zegt bioloog James Beasley, een van de onderzoekers.

'Uit onze resultaten blijkt dat er nu talloze wilde soorten leven in de Evacuatiezone van Fukushima, ondanks de aanwezigheid van radioactieve besmetting', zegt Beasley, verbonden aan het Savannah River Ecology Laboratory en de Warnell School of Forestry and Natural Resources.

Wilde beer

Soorten die vaak in conflict komen met mensen, in het bijzonder de wilde beer, werden het meest aangetroffen op foto's die werden genomen in gebieden waar mensen werden geëvacueerd, zegt Beasley. 'Dat wekt de indruk dat deze soorten in aantal zijn toegenomen na het vertrek van mensen.'

De onderzoekers analyseerden fotomateriaal uit drie zones: de zone met de hoogste radioactieve besmetting waar de toegang voor mensen verboden is, de zone waar de toegang van mensen beperkt is wegens matige vervuiling en de zone met lage niveaus van radioactiviteit waar bewoning is toegestaan.

Fysieke gezondheid

In een periode van 120 dagen tijd werd de wilde beer op 46.000 foto's vastgelegd. Meer dan 26.000 van die beelden werden geschoten in het onbewoonde gebied, 13.000 in het gebied waar mensen beperkt toegang hebben en 7.000 in het bewoonde gebied.

Andere soorten die meer voorkwamen in het onbewoonde gebied, waren wasbeerhonden, de Japanse marter en makaken.

De onderzoekers hebben niet gekeken naar de fysieke gezondheid van de dieren.

