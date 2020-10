Wildlife Photographer of the Year: dit zijn de winnaars

Kate Middleton, hertogin van Cambridge, heeft de winnaars van de Wildlife Photographer of the Year bekend gemaakt. Een foto van een Siberische tijger die in het Russische Verre Oosten een Mantsjoerijse zilverspar omhelst, werd uitgeroepen tot winnaar. Deze tijgers komen enkel op dit stukje van de wereld voor en de Russische fotograaf Sergey Gorshkov heeft er elf maanden over gedaan om de bijzondere foto te schieten. De foto biedt ons een uniek inkijkje in het leven van deze dieren wier voortbestaan nog altijd bedreigd wordt door stroperij en ontbossing.

De Finse Liina Heikkinen mag zich Young Wildlife Photographer of the Year 2020 noemen dankzij een foto van een jonge vos die een gans heeft gevangen en zijn vangst niet wil delen met zijn broertjes en zusjes. De alerte blik in de ogen van de vos trekt je meteen de foto in, vindt de jury.

De winnende beelden en een selectie van honderd beelden uit de andere 49.000 ingezonden foto's zal tussen 16 oktober en 6 juni 2021 te zien zijn in het Natural History Museum in Londen.

Wildlife Photographer of the Year 2020 © Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020 Winnaar Wildlife Photographer of the Year 2020: Sergey Gorshkov







Wildlife Photographer of the Year 2020 © Liina Heikkinen, Wildlife Photographer of the Year 2020 Winnaar Young Wildlife Photographer of the Year: Liina Heikkinen







