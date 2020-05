Tweeduizend olifanten die werken in de Thaise toeristenindustrie hebben momenteel niets te doen. Omdat ze dreigen te verhongeren, is een begin gemaakt met de dieren terug naar huis te brengen.

Niet alleen miljoenen mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de coronacrisis, ook olifanten werkzaam in de Thaise toeristenindustrie hebben niets meer te doen. Omdat er geen toeristen meer komen, brengen de olifanten ook geen geld meer op. Hun eigenaren kunnen het voer (zo'n 300 kilogram gras en groenten per dag) niet meer opbrengen waardoor er meer dan tweeduizend olifanten dreigen te verhongeren, meldt de World Animal Foundation.

De Save Elephant Foundation pleit er al jaren voor dat de olifanten die in de provincie Chiang Mai werken waar de meeste toeristen komen, teruggebracht worden naar de veel groenere Mae Chaem regio waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Daar kunnen ze in dorpjes samenleven met de etnische minderheid Karen. De Karen (waartoe ook de vrouwen behoren die hun nek met ringen steeds verder oprekken) houden al van oudsher olifanten en behandelen ze veel beter dan gebruikelijk in de toeristenindustrie.

Nu de olifanten in Chiang Mai dreigen te verhongeren, is er meer animo om de dieren terug naar huis te brengen. En daar is ondertussen een begin mee gemaakt: ongeveer honderd olifanten zijn begonnen aan de lange wandeling van 150 kilometer. De olifanten wandelen in een tempo van zo'n zeven kilometer per uur, een hele expeditie dus.

Een van de olifanteneigenaren die zijn olifanten terugbrengt Sadudee Serichevee vertelt aan Associated Press: 'Deze olifanten hebben twintig jaar lang geen kans gehad om naar huis terug te keren. Ze lijken heel blij te zijn wanneer ze thuis komen, ze maken tevreden geluidjes, ze rennen naar het riviertje vlakbij ons dorp en maken plezier met onze kinderen.'

Zowel World Animal Foundation als Save Elephant Foundation spannen zich in om de olifanten die in Chiang Mai verblijven te voeren en om nog meer dieren terug te brengen naar Mae Chaem.

