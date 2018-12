Warmere oceaan wellicht oorzaak van massaal aanspoelen van walvissen in Nieuw-Zeeland

Meer dan tweehonderd walvissen spoelden in drie keer aan in Nieuw-Zeeland de voorbije tien dagen. Karen Stockin, experte zeezoogdieren van Massey University, zei aan Radio New Zealand dat hogere oppervlaktetemperaturen de bewegingen veranderen van de prooi van de zoogdieren. Dat veroorzaakt een kettingreactie hogerop in de voedselketen. 'Observaties en aanspoelingen van deze zeezoogdieren, die dichter bij de kust komen, zullen daardoor vaker voorkomen', zei Stockin.

El Niño komt gemiddeld om de twee tot zeven jaar voor. Het fenomeen veroorzaakt fluctuaties van de oppervlaktetemperaturen in de Stille Oceaan.

Meer dan 145 grienden stierven op een afgelegen strand op Stewarteiland op 24 november. Vier dagen later spoelden twaalf dwergwalvissen aan op Ninety Miles Beach, het strand in het uiterste noorden van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland, dat - in tegenstelling tot zijn naam - geen 90 mijl maar 55 mijl lang is (88 kilometer).

Vrijdag tot slot spoelden weer ongeveer 90 grienden aan op de Chathameilanden. Dertig tot veertig slaagden erin om terug in zee te zwemmen, 51 anderen kwamen om. Ook is er een ongezien aantal observaties van blauwe vinvissen in de Golf van Hauraki, een baai aan het Noordereiland.

Het is niet ongewoon dat walvissen aanspoelen in Nieuw-Zeeland. Volgens het departement voor milieubeheer gaat het om gemiddeld 85 incidenten ieder jaar. Meestal gaat het wel om individuele dieren.