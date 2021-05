De achtste Week van de Bij, een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving, is zondag in Bokrijk geopend. Het thema van Week van de Bij 2021 is ontharding.

De meeste wilde bijen, zoals de zandbij, maken hun nestlocatie ondergronds. Slechts 20 procent van de wilde bijen gebruikt holtes bovengronds. Verharde oppervlakten zorgen echter voor dakloze bijen. Minder beton en meer bloemen, planten en bomen leveren ook meer voedsel voor bijen.

'Bijen zijn geen bijzaak in Vlaanderen', aldus minister Demir. 'Een op de drie happen voedsel die we eten, bestaan enkel dankzij bestuiving. 62 procent van de wilde bloemen kent al een terugval door te weinig bestuiving. Vlaanderen verhoogt de komende jaren dan ook de inspanningen om die achteruitgang tegen te gaan.'

Stenen uitbreken voor de bijen

Met de slogan 'Bijenhelden breken uit' ruilen Dominique Persoone en Britt van Marsenille, peter en meter van de Week van de Bij, stenen in voor bijenbloemen.

Week van de Bij werkte ook samen met Studio Vandersteen aan de nieuwe Suske en Wiske 'Het Blije Bijenteam'. Op het einde van de ministrip volgen enkele educatieve pagina's over bijen.

'In het biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. De economische waarde voor de land- en tuinbouw is zeer groot', zegt Demir. 'De waarde van ecosysteemdiensten vanuit de 'wilde' natuur is dan ook onschatbaar.'

