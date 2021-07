Een kudde van 13 olifanten die allemaal in gevangenschap zijn geboren, worden vanuit het Britse Howletts Wild Animal Park overgevlogen naar Kenia waar ze een nieuw leven in de vrije natuur beginnen. Het is voor het eerst dat een hele kudde olifanten 'herwilderd' wordt.

De kudde van dertien olifanten bestaat uit tien volwassen dieren en drie kalveren. De oudste olifant is de 34-jarige matriarch Tammi, het jongste dier is de in maart 2020 geboren Nguvu. Twaalf van de dertien olifanten werden geboren in Howletts Wild Animal Park in Kent waar ze nu ook allemaal leven. Howletts en ook Port Lympne Wild Animal Park zijn eigendom van de Aspinall Foundation, een organisatie die ernaar streeft om in gevangenschap levende dieren terug te brengen naar het wild.

Alhoewel de dertien olifanten in Howletts veel ruimte en vrijheid genieten, vindt de Aspinall Foundation dat geen enkele olifant in gevangenschap zou moeten leven. Olifanten in gevangenschap leven een stuk korter dan dieren in de vrije natuur en ze krijgen ook veel minder gemakkelijk jongen. Daarom gaat de Foundation de kudde van dertien dieren vrijlaten in Kenia. Het is voor het eerst dat een kudde in gevangenschap geboren dieren terugkeren naar de natuur.

. © Aspinall Foundation

Natuurlijk zijn er risico's aan verbonden, maar die worden zo klein mogelijk gemaakt doordat er wordt samengewerkt met de Sheldrick Wildlife Trust die al veel ervaring hebben met het verzorgen van olifanten en begeleiden van dieren bij hun terugkeer naar de vrijheid, en met de Kenya Wildlife Service.

De olifanten zullen in Kenia eerst zes maanden in een afgesloten gebied verblijven zodat ze kunnen wennen aan het klimaat en de ziektes die voorkomen in Kenia. Het is nog niet duidelijk waar de dieren precies naartoe gaan. Twee natuurgebieden in het zuiden van Kenia worden overwogen. Het publiek kan via de website Just Giving een bijdrage leveren om de verhuizing vlot te laten verlopen.

. © Aspinall Foundation

Damian Aspinall, voorzitter van de Aspinall Foundation, hoopt dat uiteindelijk alle olifanten in de wereld de vrijheid zullen terugkrijgen: 'Als dit succesvol is, zou ik graag zien dat gevangen olifanten uit de hele wereld 'herwilderd' worden.'

De Aspinall Foundation heeft al meer dan 300 dieren vrijgelaten in de natuur waaronder 135 primaten, 8 neushoorns, 11 Europese bizons en meer dan 70 westelijke laaglandgorilla's.

De kudde van dertien olifanten bestaat uit tien volwassen dieren en drie kalveren. De oudste olifant is de 34-jarige matriarch Tammi, het jongste dier is de in maart 2020 geboren Nguvu. Twaalf van de dertien olifanten werden geboren in Howletts Wild Animal Park in Kent waar ze nu ook allemaal leven. Howletts en ook Port Lympne Wild Animal Park zijn eigendom van de Aspinall Foundation, een organisatie die ernaar streeft om in gevangenschap levende dieren terug te brengen naar het wild. Alhoewel de dertien olifanten in Howletts veel ruimte en vrijheid genieten, vindt de Aspinall Foundation dat geen enkele olifant in gevangenschap zou moeten leven. Olifanten in gevangenschap leven een stuk korter dan dieren in de vrije natuur en ze krijgen ook veel minder gemakkelijk jongen. Daarom gaat de Foundation de kudde van dertien dieren vrijlaten in Kenia. Het is voor het eerst dat een kudde in gevangenschap geboren dieren terugkeren naar de natuur. Natuurlijk zijn er risico's aan verbonden, maar die worden zo klein mogelijk gemaakt doordat er wordt samengewerkt met de Sheldrick Wildlife Trust die al veel ervaring hebben met het verzorgen van olifanten en begeleiden van dieren bij hun terugkeer naar de vrijheid, en met de Kenya Wildlife Service. De olifanten zullen in Kenia eerst zes maanden in een afgesloten gebied verblijven zodat ze kunnen wennen aan het klimaat en de ziektes die voorkomen in Kenia. Het is nog niet duidelijk waar de dieren precies naartoe gaan. Twee natuurgebieden in het zuiden van Kenia worden overwogen. Het publiek kan via de website Just Giving een bijdrage leveren om de verhuizing vlot te laten verlopen. Damian Aspinall, voorzitter van de Aspinall Foundation, hoopt dat uiteindelijk alle olifanten in de wereld de vrijheid zullen terugkrijgen: 'Als dit succesvol is, zou ik graag zien dat gevangen olifanten uit de hele wereld 'herwilderd' worden.'De Aspinall Foundation heeft al meer dan 300 dieren vrijgelaten in de natuur waaronder 135 primaten, 8 neushoorns, 11 Europese bizons en meer dan 70 westelijke laaglandgorilla's.