Het probleem wordt ieder jaar groter: te veel mensen die de populaiste nationale parken in de VS willen bezoeken. Daarom starten zeven van de drukstbezochte parken dit jaar met een reserveringssysteem.

Het probleem wordt ieder jaar groter: te veel mensen die de populaiste nationale parken in de VS willen bezoeken. Het gevolg is dat de parken de poorten steeds vaker moeten sluiten omdat het te druk wordt. Dat is nodig om de kwetsbare natuur waaraan ze hun status als nationaal park te danken hebben, te beschermen. Zeven van de meestbezochte parken kiezen daarom dit jaar voor een systeem waarbij bezoekers van tevoren een kaartje moeten kopen. Ieder park hanteert daarbij zijn eigen voorwaarden, schrijft Outside. Een overzicht.

Glacier National Park in Montana

Glacier National Park © Getty Images

Dit park in het noorden van de VS staat bekend om de vele gletsjers die hier een schitterend landschap hebben gevormd. Helaas zijn deze ijsvlaktes in rap tempo aan het verdwijnen door de opwarming van de aarde. Van de 37 gletsjers die het park oorspronkelijk telde, zijn er nu nog 26 over.

Alhoewel het een enorm groot gebied is waar je gemakkelijk plaatsen kan vinden waar je rustig kan wandelen, is het in de zomer waarzinnig druk op de beroemde Going to the Sun Road. Om een einde te maken aan de files, voerde de National Park Service vorig jaar een ticketsysteem in. Tussen 27 mei en 11 september moet je op voorhand een kaartje voor 2 dollar kopen om deze weg te mogen rijden.

Dit jaar is daar de North Fork Area bijgekomen. Voor dit afgelegen deel op de grens met Canada waar alleen zandweggetjes doorheen lopen, moet je voortaan ook van tevoren reserveren.

Arches National Park in Utah

Arches National Park © Getty Images

Dit woestijngebied in de buurt van het stadje Moab is uitgeroepen tot nationaal park om de rotsformaties van rode steen. De bekendste is de Delicate Arch, maar je vindt er veel meer bogen, vensters en andere vormen. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat zulke breekbaar ogende rotsformaties zoveel eeuwen overleefd hebben.

Afgelopen zomer moest het park geregeld sluiten omdat het fragiele landschap de grote aantallen bezoekers niet aan kon. Daarom voert het park dit jaar een experimenteel systeem in waarbij je tussen 3 april en 3 oktober op voorhand kaartjes moet kopen voor 2 dollar. Daarnaast moet je bij het park zelf nog de normale toegangsprijs betalen.

Zion National Park in Utah

Zion National Park © Getty Images

Zion National Park behoort al jaren tot de meestbezochte parken in de VS. Dat is niet voor niks: het landschap is er magistraal: bergen van rode rotsen, vriendelijke riviertjes die van het ene op het andere moment kunnen veranderen in een kolkende massa, alpenweiden waar wilde kalkoenen rondlopen, ongeëvenaarde vergezichten en enkele van de mooiste wandelroutes in de VS.

In het park rijden al jaren shuttlebussen waar bezoekers verplicht gebruik van moeten maken om het autoverkeer beperkt te houden. Dit jaar wordt er een verplichte reservering voor de populairste wandeling in het park aan toegevoegd. De 9 kilometer lange Angels Landing is niet voor iedereen weggelegd: je wandelt op een flinke hoogte over hele smalle paadjes ('it's so small only an angel could land on it'). Toch wordt het pad tegenwoordig veel te druk. Daarom moet je voordat je het park bezoekt een vergunning aanvragen en dan maar hopen dat je tot de gelukkigen behoort die een kaartje kunnen kopen want ze worden verdeeld via een loterij.

Shenandoah National Park in Virginia

Shenandoah National Park © Getty Images

Ook in Shenandoah National Park geldt het reserveren enkel speciaal voor de populairste wandeling: de Old Mountain Trail. Deze stevige 15 kilometer lange rondwandeling over de bergtoppen biedt fenomenale vergezichten waardoor je het gevoel hebt op het dak van de wereld te staan.

Vanaf dit jaar moet je op voorhand een kaartje van 1 dollar kopen om de route tussen maart en november te mogen wandelen. De verkoop begint op 1 februari en je mag maximaal dertig dagen van tevoren reserveren. Iedere dag mogen 800 wandelaars de Old Mountain Trail wandelen. Ook als je een kaartje hebt, kan je het beste op tijd starten want anders loop je het risico je wagen niet te kunnen parkeren.

Rocky Mountain National Park

Rocky Mountain National Park © Getty Images

Rocky Mountain National Park ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van Denver en is een schitterend gebied met verschillende toppen boven de 4000 meter waaronder Long Peak, met 4345 de hoogste berg in het park. Dwars door het park loopt de Trail Ridge Road, een prachtige route die je tot een hoogte van 3700 meter brengt. Een andere prachtige route is de Bear Lake Road, de bekendste weg in het park.

Sinds vorig jaar moeten alle auto's een speciale pas hebben om tussen 27 mei en 10 oktober in het park te mogen rijden. Bezoekers kunnen kiezen tussen een kaartje met de Bear Lake Road of zonder die weg. De verkoop van de kaartjes start op 2 mei. Dertig procent van de kaartjes wordt bewaard voor lastminute bezoekers die ze een dag op voorhand kunnen aanschaffen.

Acadia National Park in Maine

Acadia National Park © Getty Images

Dit nationale park langs de Atlantische Oceaan beschermt een prachtig landschap met bergen, meren, rotsachtige kust, bossen die in de herfst schitterende kleuren krijgen en kleine eilandjes. Het is een van de kleinere nationale parken in het land, maar behoort wel tot de tien nationale parken met de meeste bezoekers. Zeker op de populaire Cadillac Summit Road is er soms geen doorkomen aan.

Daarom geldt voor die weg sinds 2021 een reserveringssysteem. Wil je de weg tussen 25 mei en 22 oktober rijden, dan moet je van tevoren een kaartje kopen. Je kan kiezen voor een dagkaart of voor een kaartje bij zonsopgang. Je kan de kaartjes die 6 dollar zullen kosten maximaal 90 dagen op voorhand kopen.

Haleakala National Park in Maui, Hawaii

Haleakala National Park © Getty Images

In Haleakala National Park ligt de grootste slapende vulkaan ter wereld. Ook worden in geen enkel ander nationaal park in de VS meer bedreigde dieren beschermd dan hier. Sommige van dieren zoals de néne (Hawaiiaanse gans) en de ua'u (Hawaiiaanse stormvogel) komen nergens anders voor. Behalve het buitenaards ogende vulkanische deel van het park, vind je er ook een weelderig subtropisch regenwoud met prachtige watervallen.

Het park is vooral populair in de vroege ochtend, wanneer de zon opkomt en daar moet je voortaan voor reserveren. Om het park tussen 3 en 7 uur in de ochtend heb je een kaartje nodig van 1 euro dat je maximaal 60 dagen van tevoren kan reserveren. Voor lastminute bezoekers worden enkele kaartjes achter de hand gehouden.

Het probleem wordt ieder jaar groter: te veel mensen die de populaiste nationale parken in de VS willen bezoeken. Het gevolg is dat de parken de poorten steeds vaker moeten sluiten omdat het te druk wordt. Dat is nodig om de kwetsbare natuur waaraan ze hun status als nationaal park te danken hebben, te beschermen. Zeven van de meestbezochte parken kiezen daarom dit jaar voor een systeem waarbij bezoekers van tevoren een kaartje moeten kopen. Ieder park hanteert daarbij zijn eigen voorwaarden, schrijft Outside. Een overzicht. Dit park in het noorden van de VS staat bekend om de vele gletsjers die hier een schitterend landschap hebben gevormd. Helaas zijn deze ijsvlaktes in rap tempo aan het verdwijnen door de opwarming van de aarde. Van de 37 gletsjers die het park oorspronkelijk telde, zijn er nu nog 26 over. Alhoewel het een enorm groot gebied is waar je gemakkelijk plaatsen kan vinden waar je rustig kan wandelen, is het in de zomer waarzinnig druk op de beroemde Going to the Sun Road. Om een einde te maken aan de files, voerde de National Park Service vorig jaar een ticketsysteem in. Tussen 27 mei en 11 september moet je op voorhand een kaartje voor 2 dollar kopen om deze weg te mogen rijden. Dit jaar is daar de North Fork Area bijgekomen. Voor dit afgelegen deel op de grens met Canada waar alleen zandweggetjes doorheen lopen, moet je voortaan ook van tevoren reserveren.Dit woestijngebied in de buurt van het stadje Moab is uitgeroepen tot nationaal park om de rotsformaties van rode steen. De bekendste is de Delicate Arch, maar je vindt er veel meer bogen, vensters en andere vormen. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat zulke breekbaar ogende rotsformaties zoveel eeuwen overleefd hebben. Afgelopen zomer moest het park geregeld sluiten omdat het fragiele landschap de grote aantallen bezoekers niet aan kon. Daarom voert het park dit jaar een experimenteel systeem in waarbij je tussen 3 april en 3 oktober op voorhand kaartjes moet kopen voor 2 dollar. Daarnaast moet je bij het park zelf nog de normale toegangsprijs betalen. Zion National Park behoort al jaren tot de meestbezochte parken in de VS. Dat is niet voor niks: het landschap is er magistraal: bergen van rode rotsen, vriendelijke riviertjes die van het ene op het andere moment kunnen veranderen in een kolkende massa, alpenweiden waar wilde kalkoenen rondlopen, ongeëvenaarde vergezichten en enkele van de mooiste wandelroutes in de VS. In het park rijden al jaren shuttlebussen waar bezoekers verplicht gebruik van moeten maken om het autoverkeer beperkt te houden. Dit jaar wordt er een verplichte reservering voor de populairste wandeling in het park aan toegevoegd. De 9 kilometer lange Angels Landing is niet voor iedereen weggelegd: je wandelt op een flinke hoogte over hele smalle paadjes ('it's so small only an angel could land on it'). Toch wordt het pad tegenwoordig veel te druk. Daarom moet je voordat je het park bezoekt een vergunning aanvragen en dan maar hopen dat je tot de gelukkigen behoort die een kaartje kunnen kopen want ze worden verdeeld via een loterij. Ook in Shenandoah National Park geldt het reserveren enkel speciaal voor de populairste wandeling: de Old Mountain Trail. Deze stevige 15 kilometer lange rondwandeling over de bergtoppen biedt fenomenale vergezichten waardoor je het gevoel hebt op het dak van de wereld te staan. Vanaf dit jaar moet je op voorhand een kaartje van 1 dollar kopen om de route tussen maart en november te mogen wandelen. De verkoop begint op 1 februari en je mag maximaal dertig dagen van tevoren reserveren. Iedere dag mogen 800 wandelaars de Old Mountain Trail wandelen. Ook als je een kaartje hebt, kan je het beste op tijd starten want anders loop je het risico je wagen niet te kunnen parkeren. Rocky Mountain National Park ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van Denver en is een schitterend gebied met verschillende toppen boven de 4000 meter waaronder Long Peak, met 4345 de hoogste berg in het park. Dwars door het park loopt de Trail Ridge Road, een prachtige route die je tot een hoogte van 3700 meter brengt. Een andere prachtige route is de Bear Lake Road, de bekendste weg in het park.Sinds vorig jaar moeten alle auto's een speciale pas hebben om tussen 27 mei en 10 oktober in het park te mogen rijden. Bezoekers kunnen kiezen tussen een kaartje met de Bear Lake Road of zonder die weg. De verkoop van de kaartjes start op 2 mei. Dertig procent van de kaartjes wordt bewaard voor lastminute bezoekers die ze een dag op voorhand kunnen aanschaffen. Dit nationale park langs de Atlantische Oceaan beschermt een prachtig landschap met bergen, meren, rotsachtige kust, bossen die in de herfst schitterende kleuren krijgen en kleine eilandjes. Het is een van de kleinere nationale parken in het land, maar behoort wel tot de tien nationale parken met de meeste bezoekers. Zeker op de populaire Cadillac Summit Road is er soms geen doorkomen aan. Daarom geldt voor die weg sinds 2021 een reserveringssysteem. Wil je de weg tussen 25 mei en 22 oktober rijden, dan moet je van tevoren een kaartje kopen. Je kan kiezen voor een dagkaart of voor een kaartje bij zonsopgang. Je kan de kaartjes die 6 dollar zullen kosten maximaal 90 dagen op voorhand kopen. In Haleakala National Park ligt de grootste slapende vulkaan ter wereld. Ook worden in geen enkel ander nationaal park in de VS meer bedreigde dieren beschermd dan hier. Sommige van dieren zoals de néne (Hawaiiaanse gans) en de ua'u (Hawaiiaanse stormvogel) komen nergens anders voor. Behalve het buitenaards ogende vulkanische deel van het park, vind je er ook een weelderig subtropisch regenwoud met prachtige watervallen.Het park is vooral populair in de vroege ochtend, wanneer de zon opkomt en daar moet je voortaan voor reserveren. Om het park tussen 3 en 7 uur in de ochtend heb je een kaartje nodig van 1 euro dat je maximaal 60 dagen van tevoren kan reserveren. Voor lastminute bezoekers worden enkele kaartjes achter de hand gehouden.