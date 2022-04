Het gaat niet goed met de huismus. Om te peilen hoe het met de mussenkolonies in Vlaanderen is gesteld, houdt Vogelbescherming Vlaanderen daarom komend weekend zijn huismussentelweekend.

Het gaat niet goed met de huismus. Een studie van het Engelse vogelbescherming (RSPB) toonde in november 2021 aan dat het aantal huismussen in Europa sinds 1980 met 50 procent is gedaald. Om te peilen hoe het met de mussenkolonies in Vlaanderen is gesteld, houdt Vogelbescherming Vlaanderen komend weekend zijn huismussentelweekend.

Samen met de UGent, ABLLO vzw en Vivara Natuurbeschermingsproducten zet de organisatie zich in om de huismussenkolonies in Vlaanderen nauwkeurig in kaart te brengen. Op 9 en 10 april gebeurt dat voor de twintigste keer op rij. Het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens door duizenden waarnemers over heel Vlaanderen levert waardevolle informatie op, aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

In 2021 werden telgegevens van 3.531 locaties verzameld. Het koude weer speelde toen voor zowel mens als huismus spelbreker. De resultaten voor heel Vlaanderen volgden de trend van voorgaande jaren: er werden opnieuw vooral kleine groepjes huismussen geteld. 'De groepsgrootte is zeer belangrijk voor de overleving van de groep: kleine groepen hebben het moeilijk om te blijven bestaan. Een gebrek aan groene stapstenen kan er voor zorgen dat ze zich moeilijk kunnen verplaatsen naar andere kolonies.'

Deelnemers worden gevraagd 5 tot 10 minuten buiten - best 's ochtends als mussen het meest actief zijn - het aantal tsjilpende mussen te tellen. Ook als je geen mussen hoort, is dat belangrijke informatie. Iedere mussenspotter geeft zijn telgegevens door via www.mussenwerkgroep.be. Die website geeft ook tips en informatie over de huismus.

