Natuurpunt organiseert dit weekend de 21ste editie van het 'Grote Vogelweekend' in Vlaanderen.

De natuurvereniging roept iedereen op om gedurende een kwartier of langer de vogels in zijn tuin of op zijn balkon te tellen. Scholen en kinderboerderijen kunnen van 20 tot 24 januari meetellen op een moment dat hen past.

Al sinds 2001 organiseert Natuurpunt het 'Grote Vogelweekend'. Bedoeling van de grootste vogeltelling in Vlaanderen is te weten hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed of minder goed doen. Vorig jaar hebben 36.488 mensen in totaal 673.385 vogels aangemeld. Daarbij ook 308 schoolklassen die ruim 15.000 vogels op speelplaatsen telden. De overvliegende vogels worden niet meegeteld.

Roodborstje © Getty Images

Voor het eerst sinds 2013 was de vink vorig jaar de meest getelde vogel, gevolgd door de kauw en de huismus. De koolmees, de primus van 2018, zakte naar de vierde plek. In de gemiddelde Vlaamse tuin zaten 24 vogels van negen verschillende soorten. Dat was nipt meer een jaar eerder, met toen 23 vogels van acht verschillende soorten.

De resultaten van de telling dienen voor zondag middernacht doorgestuurd te worden via de website van het vogelweekend. Daar vind je ook foto's en beschrijvingen van de vaakst voorkomende tuinvogels. Maandagnamiddag maakt Natuurpunt de resultaten bekend.

