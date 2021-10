In de Vlaamse rand komen er ongeveer 70 voetbalvelden extra toegankelijke groene ruimte bij. Er worden ongeveer 22.000 nieuwe bomen geplant.

Dat melden Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Ze investeren bij de start van de Week van het Bos 2 miljoen euro in negen groene projecten in de Vlaamse rand. De Vlaamse rand rond Brussel is van oudsher een mooie en groene streek.

De Vlaamse regering investeert in het behoud en de verdere uitbreiding van al dat groen. 'De focus ligt daarbij op toegankelijk groen, waar de bewoners en de bezoekers van de Vlaamse rand effectief van kunnen genieten', legt Ben Weyts uit. 'Het grote publiek heeft immers weinig aan grote groene percelen die volledig afgeschermd en afgesloten blijven.'

22.000 bomen

Beide Vlaamse ministers investeren bij de start van de Week van het Bos 2 miljoen euro in negen groene projecten in de Vlaamse Rand. Er worden ongeveer 22.000 nieuwe bomen geplant. Er komen ongeveer 70 voetbalvelden aan extra toegankelijk groen bij. Zo worden er in Beersel enkele percelen bebost om zo een stuk van het verdwenen Zitterbos - dat moest wijken voor onder meer de aanleg van de ring rond Brussel en de spoorlijn - in ere te herstellen.

In Dilbeek wordt werk gemaakt van het Mullebos: een nieuw ecologisch bos tegen de grens met Brussel, waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar bezoekers kunnen bijleren over de natuur. In onder meer Vilvoorde en Hoeilaart worden er nieuwe parkzones aangelegd.

'Deze investeringen zorgen al voor extra bomen en we willen nog veel meer bomen bijplanten in de komende jaren', benadrukt minister Weyts. 'Vroeger waren we al blij als we bestaand groen konden bewaren, maar nu gaan we een stap verder: we zorgen ook voor bijkomend groen. Waar ook meer mensen van kunnen genieten.'

'Het afgelopen anderhalf jaar hebben we de natuur in Vlaanderen herontdekt. De roep naar toegankelijk groen klonk luider dan ooit. Zeker in onze steden was de nood hoog om er even tussenuit te knijpen in het groen. Elk goed initiatief dat zorgt voor meer natuur, waarvan de Vlaming kan komen genieten, kan daarom op al mijn steun rekenen', aldus minister Demir.

Dat melden Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Ze investeren bij de start van de Week van het Bos 2 miljoen euro in negen groene projecten in de Vlaamse rand. De Vlaamse rand rond Brussel is van oudsher een mooie en groene streek. De Vlaamse regering investeert in het behoud en de verdere uitbreiding van al dat groen. 'De focus ligt daarbij op toegankelijk groen, waar de bewoners en de bezoekers van de Vlaamse rand effectief van kunnen genieten', legt Ben Weyts uit. 'Het grote publiek heeft immers weinig aan grote groene percelen die volledig afgeschermd en afgesloten blijven.' Beide Vlaamse ministers investeren bij de start van de Week van het Bos 2 miljoen euro in negen groene projecten in de Vlaamse Rand. Er worden ongeveer 22.000 nieuwe bomen geplant. Er komen ongeveer 70 voetbalvelden aan extra toegankelijk groen bij. Zo worden er in Beersel enkele percelen bebost om zo een stuk van het verdwenen Zitterbos - dat moest wijken voor onder meer de aanleg van de ring rond Brussel en de spoorlijn - in ere te herstellen. In Dilbeek wordt werk gemaakt van het Mullebos: een nieuw ecologisch bos tegen de grens met Brussel, waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar bezoekers kunnen bijleren over de natuur. In onder meer Vilvoorde en Hoeilaart worden er nieuwe parkzones aangelegd. 'Deze investeringen zorgen al voor extra bomen en we willen nog veel meer bomen bijplanten in de komende jaren', benadrukt minister Weyts. 'Vroeger waren we al blij als we bestaand groen konden bewaren, maar nu gaan we een stap verder: we zorgen ook voor bijkomend groen. Waar ook meer mensen van kunnen genieten.' 'Het afgelopen anderhalf jaar hebben we de natuur in Vlaanderen herontdekt. De roep naar toegankelijk groen klonk luider dan ooit. Zeker in onze steden was de nood hoog om er even tussenuit te knijpen in het groen. Elk goed initiatief dat zorgt voor meer natuur, waarvan de Vlaming kan komen genieten, kan daarom op al mijn steun rekenen', aldus minister Demir.